ООН: 3,2 млн українських біженців отримали тимчасовий захист у ЄС

Понад 3,2 мільйона біженців з України, за даними ООН, набули в країнах ЄС статусу тимчасового захисту. Він дозволяє їм жити і працювати у країнах Євросоюзу. Усього ж з початку повномасштабної війни до ЄС, за офіційними даними, приїхали майже п’ять мільйонів українських біженців. Найбільше їх прийняли Польща, Чехія й Німеччина.

Це не всі біженці, а лише офіційно зареєстровані. Дехто продовжує свій шлях за межі Євросоюзу; деякі не вважають за потрібне реєструватися і просити про допомогу, і не потрапляють у статистику. Частина людей, які приїхали до країн ЄС після 24 лютого, вже повернулися в Україну.

Станом на 9 червня Польща офіційно прийняла понад мільйон українських біженців; Німеччина – 780 тисяч; Чехія – 366 тисяч. Росія заявила ООН про більш ніж мільйон прийнятих нею біженців з України, однак не надала даних про те, скільки з них набули якогось офіційного статусу в Росії, і скільки могли вже повернутися додому. Українська влада наголошує, що в даному випадку йдеться не про біженців, а про депортованих людей, і звинувачує Росію в порушенні їхніх прав.

Польща, яка має найбільший з усіх країн ЄС кордон з Україною, приймає максимальну кількість біженців. За даними польської прикордонної служби, з початку повномасштабної війни по 9 червня до Польщі прибули понад 3,8 мільйона українців, але більше ніж половина з них не стали подавати прохання про тимчасовий захист у Польщі, а вирушили транзитом до інших країн.

У більшості країн Європейського союзу українці набувають статусу тимчасового захисту від війни. Він дозволяє швидше отримати дозвіл на проживання в ЄС, поки повернення до рідної країни неможливо, оформити соціальну допомогу, а також дозвіл на роботу та навчання.

Після завершення бойових дій, однак, передбачається, що українці, які його отримали, втратять цей статус і повернуться додому.

Загалом починаючи з 24 лютого кордони України з країнами Євросоюзу перетнули приблизно 7 300 000 українських громадян і власників посвідки на проживання в Україні; трохи менше ніж 2 400 000 перетнули українські кордони у зворотному напрямку.

Близько восьми мільйонів людей, за оцінками ООН, стали внутрішніми переселеними особами, які переїхали із зони бойових дій у безпечніші області України.