Президент України Володимир Зеленський закликав світовий бізнес зберегти підтримку українських біженців у разі затягування війни. Під час виступу через відеозв’язок перед учасниками Yale SEO Summit у середу Зеленський сказав, що більшість українських біженців хочуть повернутися додому, але терміни їх повернення можуть затягнутися, тому ці люди потребують подальшої підтримки.

«Вони (біженці) вірять у перемогу та вірять у повернення, але ми воюємо з Росією, і ризики, що це не завершиться завтра – вони досить високі, так воно і є. І людям, які перебувають за кордоном, в інших державах, їм потрібна підтримка. Говорю відверто – фінансова підтримка на звичайні речі», – зазначив Зеленський.

Президент констатував, що багато країн, які гуманітарно підтримують українців, почали скорочувати цю підтримку, бо їм самим нелегко.

«Я їх ні в чому не звинувачую, вони і так багато зробили для наших тимчасово переміщених осіб. Тому я й хочу, щоб ви звернули увагу на деякі дуже прості речі: допомагати нашим людям фінансово, поки вони за територією нашої держави – це важливо», – сказав президент України.

Як приклади такої допомоги Зеленський назвав тимчасову роботу, навчання у школах та університетах тощо.

На Yale SEO Summit перед цим було заявлено, що спільнота американських компаній із червня почне підтримку 100 тисяч українських біженців за кордоном.

З 24 лютого країни ЄС прийняли понад 5 млн українських біженців. Понад 23 тисячі біженців отримали дозвіл на в’їзд до США за новою спеціальною програмою.