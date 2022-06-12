Щонайменше 795 дітей загинули чи поранені через масштабну війну РФ проти України – ОГП

Станом на ранок 12 червня щонайменше 795 дітей загинули чи були поранені в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, повідомили в Офісі генпрокурора. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 287 дітей загинули (такі ж дані озвучували напередодні), 508 – поранені.

За даними ОГП, за добу в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 217, Харківській – 149, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській області – 15», – йдеться в повідомленні.

Через бомбардування й обстріли з боку військ РФ в Україні пошкоджений 1971 заклад освіти, з них 194 – зруйновані повністю, додали в прокуратурі.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 9 червня змогло підтвердити загибель 4339 і поранення 5246 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих, за даними ООН, – 274 дітей, серед поранених – 443.

При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.