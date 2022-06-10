«Знищують все українське». Як окупований Генічеськ перетворився із перспективного міста в депресивний регіон?

Після початку вторгнення російських військ життя багатьох жителів України змінилося, особливо в тих, які залишились на окупованих територіях. Одним із таких на Херсонщині є Генічеськ. Це невелике курортне місто на узбережжі Азовського моря, яке через російську окупацію та війну перетворюється на «безлюдний острів»

Переслідування проукраїнських активістів, порожні пляжі, інформаційна блокада, відсутність роботи і туманні перспективи регіону. Що на початку літа відбувається в Генічеську та як місто продовжує жити в окупації проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» погодився розповісти один з місцевих жителів, який просить не розкривати його ім'я та прізвище з міркувань безпеки.

«Тиснуть на кримськотатарське населення»

Перший день війни можна вважати першим днем окупації Генічеська. Саме 24 лютого в місто заїхала військова техніка окупантів. Протягом лютого-березня російські військові майже нічого не робили. Місто жило за українським законодавством, на адміністративних будівлях висіли українські прапори. Але поступово ситуація почала погіршуватись.

Їх вивозять на так званий «підвал», до місцевого училища №17

«Деяких людей забирали. З ними там проводять «спілкування», когось забирають на довгий термін. Їх вивозять на так званий «підвал», це до місцевого училища №17 (ВПУ-17)», – розповів наш співрозмовник.

За його словами, окупанти «тиснуть на кримськотатарське населення», що проживає в Новоолексіївці. Це єдине місце, окрім окупованого Криму, де компактно проживає цей народ.

Деяких, звісно, відпускають, через якийсь час, а інші люди так і зникають безслідно

«Кожного тижня чутно розповіді про те, що десь когось викрали або провели обшук. Навіть іноді з використанням військової техніки та військових зі стрільбою. Причому не тільки чоловіків викрадають, але також і жінок. З ними не панькаються й також «на підвал» вивозять. Деяких, звісно, відпускають, через якийсь час, а інші люди так і зникають безслідно», – уточнив генічанин.

«Знищення всього українського»

Чоловік каже, що після фізичної «зачистки», окупаційна влада почала інтелектуальну «зачистку». Насамперед це стосується знищення української символіки – окупанти познімали всі державні прапори України.

Як стверджує чоловік, «окупанти нав'язують населенню свою ідеологію, відзначають російські свята, вивішують «триколори», встановили пам’ятник Леніну, відключили мовлення українських радіо- та телеканалів, займаються відновленням комуністичних символів».

Місцеве населення у своїй більшості абсолютно точно не підтримує окупантів

«Окупанти, хочуть показати картинку по російському телебаченню, що тут усе добре і всі задоволенні, але це не так. Місцеве населення у своїй більшості абсолютно точно не підтримує окупантів», – запевняє чоловік.

Поступовий перехід на рублі

Житель Генічеська каже, що ситуація з продуктами з початку окупації покращилась – більшість товарів везуть з окупованого Криму. Головною валютою в місті залишається все ж українська гривня, а «перехід на рублі відбувається поступово».

Деякі позиції подорожчали у 2–3 рази. Також можу сказати з особистого досвіду, що російські товари поступаються українським в якості

Разом із цим, зазначає він, на «підприємців тиснуть» – окупаційна влада вимагає, щоб товари в магазинах відпускалися тільки в рублях. Тому зараз цінники на товарах дублюються у двох валютах. Ціни на продукти, особливо ті, що з Криму, виросли.

«Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то ціни стали вищі. Деякі позиції подорожчали у 2–3 рази. Також можу сказати з особистого досвіду, що російські товари поступаються українським в якості», – наголосив житель Генічеська.

Що стосується палива на автозаправках, то купити його в Генічеську тепер можна виключно за рублі.

За словами нашого співрозмовника, зняти гроші в банкоматах Генічеська зараз неможливо. Єдиний спосіб витратити гроші з картки – це купити щось у магазинах.

«Моя мама, вона пенсіонерка, вона стабільно отримує пенсію на карту. Але потрібно розуміти, що коли в місті немає інтернету, то термінали не працюють. Тобто, витратити гроші з картки взагалі неможливо», – пояснив чоловік.

Проблеми з мобільним зв'язком

Мобільний зв’язок у Генічеську відсутній з 30 травня, тоді ж почалися проблеми з інтернетом. Окупаційна «місцева влада» стверджує, що «зв’язок відключили українські мобільні оператори». Єдиним способом отримати інформацію та поспілкуватися з родичами та друзями з підконтрольних владі України територій залишаються місцеві інтернет-провайдери.

Кажуть, що інтернет із Криму підключений, а не з української магістралі

«Український мобільний зв’язок відсутній, окупанти хочуть, щоб ми переходили на російських операторів, навіть сім-карти почали продавати. Інтернет є тільки, якщо встановити VPN. Поки що так отримуємо якусь свіжу інформацію, новини, а іншого способу немає. Без VPN не працює Facebook, Instagram і деякі банківські програми. Знову стали доступні соціальні мережі, які вже давно в Україні заборонили: «ВКонтакте» та «Однокласники». Мабуть, російські окупанти не хочуть, щоб доступ до інформації був обмежений. І тільки той, який їм потрібний. Кажуть, що інтернет із Криму підключений, а не з української магістралі», – додав житель Генічеська.

Порожні пляжі та відсутність роботи

Для Генічеська туристичний сезон – це дуже суттєва частина економіки міста, яка дає людям можливість заробити гроші на весь рік. Відсутність сезону ставить під загрозу подальше виживання значної частини населення регіону.

Курортного сезону в Приазов’ї не буде. Та і як його проводити? Якщо кожен день над Генічеськом пролітають гвинтокрили та літаки?

«Точно можна сказати, що курортного сезону в Приазов’ї не буде. Та і як його проводити? Якщо кожен день над Генічеськом пролітають гвинтокрили та літаки? Тому підприємці не готуються до сезону. І як взагалі буде розвиватися регіон, наразі мені не дуже зрозуміло», – каже чоловік.

З роботою ситуація не краща, додає він. Роботи немає, підприємства не працюють. Більшість населення перебиваються невеличкими підробітками.

«З роботою все дуже погано. Майже всі місцеві підприємства, яких і так було не дуже багато, зараз не працюють. На полях роботи також немає. Фермери не мають великого бажання співпрацювати з окупантами. І більшість людей живуть на залишки коштів або на пенсію», – пояснив генічанин.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.​