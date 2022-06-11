У Сербії офіційно підтвердили затримання ексначальника в СБУ, який фігурував у розслідуванні «Схем»

Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.М. (1982 року року народження), якого підозрюють у відмиванні грошей. Сербські медіа уточнюють, що йдеться про Андрія Наумова, колишнього керівника відділу внутрішньої безпеки в Службі безпеки України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Разом з А.Н. затриманий громадянин Німеччини А.А. (1986 року народження), який був його водієм.

Чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією. В машині, якою вони їхали виявлено 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Згідно із законом, їм призначили попереднє увʼязнення строком на 48 годин. Відтак мають постати перед слідчим суддею.

Громадянин України, як повідомляють медіа, не бажав звернутися за допомогою до консульства України, хоча має таке право. Сербські оглядачі припускають, що Наумов буде намагатися «торгувати» з сербськими службами, оскільки він володіє великою кількістю важливої інформації щодо українських внутрішніх справ. Припущення базуються на тому, що сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулин тісно співпрацює з МВС Російської Федерації й виступає за розширення стосунків з Москвою в ланці безпеки.

Читайте також: У ексначальника внутрішньої безпеки СБУ, який виїхав із України перед вторгненням, пройшли обшуки – «Схеми»

Наумов виїхав з України 23 лютого, за кілька годин до початку російської агресії. 31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив його звання бригадного генерала.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

Також, як встановили журналісти «Схем», перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше. У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Це пов’язано із розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу («Державна зрада»), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.

Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.