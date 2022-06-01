Ніяких претензій щодо моєї роботи не було – екскерівник управління СБУ у Харківській області про звільнення

Роман Дудін – ексочільник управління Служби Безпеки України в Харківській області у коментарі Радіо Свобода заявив, що правоохоронці не озвучили до нього жодних претензій і що його звільнили з політичних мотивів.

За словами Дудіна, до моменту звільнення, ані Володимир Зеленський, ані голова Служби безпеки України Іван Баканов не озвучили жодних претензій до його роботи та роботи управління СБУ області.

«На сьогодні я не отримав жодної інформації, які претензії є до мене, окрім тих публічних слів, які висловив пан президент, – сказав Дудін. – На сьогодні я маю довідку стосовно результатів роботи Харківського управління з 24 лютого по 30 травня. Судячи з цієї довідки, якщо переводити на військову мову, управлінням служби безпеки України в Харківській області було знищено агентурну мережу, в яку входять і корегувальники, і сепаратисти, і колаборанти тощо».

Дудін називає своє звільнення «виключно політичним рішенням». Вважає, що за цим рішенням стоїть зокрема регіональна влада Харкова та області і «так званий військовий комендант міста».

«Маю чітке уявлення, хто стоїть за цим звільненням. Вони фактично всі були присутні на останньому візиті президента в Харків», – сказав він.

Дудін переконує, до повномасштабного вторгнення Росії він та управління СБУ готувались. Дудін паралельно обіймав посаду керівника антитерористичного центру в Харківській області до складу якого входили всі правоохоронні структури, збройні сили, ДСНС, керівництво міста. Він повідомив, що проводили спільні навчання, сформували центр обміну інформації та вузол зв’язку.

Наразі, за словами Дудіна, він перебуває у Києві, але не отримував жодних викликів на допит.

«Я доповів керівництву про те, що я за наказом прибув. Я знаходжусь у Києві, – зауважив він. – Мене не викликали на жодні допити, мені не пред’являли жодних претензій. Я чесно кажучи з великими труднощами можу уявити якого формату ці претензії».

Президент Володимир Зеленський 29 травня звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна після візитку в Харків. 30 травня указ про звільнення з’явився на сайті президента.

«Звільнив очільника Служби безпеки України Харківської області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують», – сказав президент у відеозверненні 29 травня.

Роман Дудін був призначений Володимиром Зеленським на посаду очільника управління СБУ у Харківській області 25 березня 2020 року.