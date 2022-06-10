СБУ: «політтехнолог Медведчука» отримав підозру в державній зраді

Служба безпеки України повідомляє, що за її матеріалами підозру в державній зраді заочно оголосили «політтехнологу Медведчука».

«Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки. Так, згідно з висновком, висловлювання і діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, в результаті обшуків співробітники спецслужби вилучили речі й документи, що підтверджують зв’язки політтехнолога з Росією.

«Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України». Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Встановлено, що фігурант був пов’язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.

Київська міська прокуратура додала, що упродовж 2021 року політтехнолог взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, записи яких опубліковані у вільному доступі в інтернеті.

«Згідно з висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, його висловлювання в інтерв’ю та телеефірах є свідомими та такими, що спрямовані на надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, завдають шкоди безпеці України в інформаційній сфері та є формою підривної діяльності проти неї», – йдеться в повідомленні.

Ані СБУ, ані прокуратура імені політтехнолога не називають. При цьому прокуратура у своєму дописі у фейсбуці додала скрін відео одного зі згаданих пропагандистських ефірів на російському телебаченні із розмитим обличчям фігуранта справи. З фото можна зробити висновок, що йдеться про Михайла Погребинського. Це ж підтверджує видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У квітні Погребинський потрапив до «реєстру держзрадників», створеного Національним агентством з питань запобігання корупції і рухом «Чесно».

Того ж місяця стало відомо, що Погребинський виїхав з України. Оголошення підозри він наразі не коментував.