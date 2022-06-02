СБУ і ДБР завершили розслідування проти Медведчука щодо держзради і порушення законів війни

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань завершили розслідування у справі проти народного депутата України Віктора Медведчука за статтями про державну зраду та порушення звичаїв війни. Про це обидва відомства повідомили 2 червня.

За повідомленням ДБР, обвинувальний акт у справі передали до суду. СБУ повідомляє, що таке скерування відбудеться «у найкоротший час».

«Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії «Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ» Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111 (Державна зрада) та статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України», – йдеться в заяві Бюро.

Як нагадують у СБУ, провадження стосується подій періоду з 2015 по 2020 роки, окрім Медведчука, підозрюваним у ньому є його однопартієць Тарас Козак.

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Справа, за твердженням Служби безпеки, стосується:

незаконної передачі спецслужбам Росії інформації про секретний підрозділ ЗСУ

розробки антиукраїнського проекту «Промінь»

завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння Росії у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні

Кваліфікація передбачає до 15 років ув’язнення.

16 квітня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Тарас Козак виїхав з України ще торік. Відтоді в країну не повертався.