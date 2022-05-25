«1937». Нова книга про Медведчука

(Рубрика «Точка зору»)

Володимир Омелян

Його називали Демоном, Вампіром, Агентом КДБ, Гробарем Президентів… Кум Путіна, безумовно, думав про себе інакше. Парадоксальна доля сина зв’язківця УПА, який відрікся від родини і пішов на службу Імперії. Зневажав все українське, його єдиною справжньою столицею донедавна була лише Москва, до якої він тепер так боїться потрапити. Коло замкнулося. Син оунівця може стати одним із ключових свідків на Нюрнберзькому процесі проти московських злочинців, яким він віддано служив все своє свідоме життя.

Парадоксальна доля сина зв’язківця УПА, який відрікся від родини і пішов на службу Імперії

Про Медведчука написано багато. Книгу Дмитра Чобота «Нарцис: штрихи до політичного портрета Віктора Медведчука» забороняли і вилучали з обігу.

Проти книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» Медведчук позивався в судовому порядку.

Перед Вами бестселер Максима Савчука «1937». Про Медведчука не як політика, а звичайного ділка-афериста. Схеми, гроші і ідеї не про «рускій мір», а виключно світ власної розкоші і збагачення. Російські шовіністи, які так і не вийшли з одежі комуно-нацистів, нічого не здатні запропонувати загалу, бо їх виключна мета – красти і брехати. Жодної ідеї, лише гроші у власній кишені.

Дякую Максиму за цю книгу, за те, що він вперто, наполегливо, фахово досліджував найпотаємніші сторінки бізнес-імперії Медведчука.

І величезне дякую, що дозволив зазирнути за лаштунки однієї з найуспішніших і міжнародно-визнаних редакцій журналістських розслідувань.

Це книга обов’язкова для політиків, щоб точно знали, чим не слід займатися і ким не варто ставати. Бо Вас обов’язково викриють і Ви завершите в кайданках.

Ця книга для всіх, щоб запам’ятати ключове – ніколи не можна зраджувати рідну країну, бо за це завжди настане розплата

Ця книга – для журналістів: як має діяти четверта влада. Ця книга для тих, які охоче слухали російську пропаганду і тиражували її. Різниця між російським солдатом, який вбиває цивільних і краде унітаз, та медведчуками-путіними – лише у кількості вбитих і обсягах вкраденого.

Ця книга для всіх, щоб запам’ятати ключове – ніколи не можна зраджувати рідну країну, бо за це завжди настане розплата.

І, наостанок, Ви точно отримаєте насолоду від легкості, гумору і тих трьох років життя, які Максим прожив разом із усіма нами і майстерно вмістив на 225 сторінках.

Володимир Омелян – ексміністр інфраструктури України

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