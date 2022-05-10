Відкрито передпродаж книги про Медведчука авторства журналіста-розслідувача Радіо Свобода

10 травня стартували продажі книжки «1937» про Віктора Медведчука авторства журналіста проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) Максима Савчука. Гонорар від продажу автор вирішив передати на потреби Збройних сил України. «1937» випускає видавництво Yakaboo Publishing, проєкт реалізовує національна книжкова платформа Yakaboo. Книжка вийде в електронному та паперовому форматах.

«1937» – це книга про пошук, про несподівані і часом шокуючі знахідки, про годинні чатування на броньований «Мерседес» із номером «1937», про відповіді Віктора Медведчука на прямі незручні запитання. А ще це книжка про розслідувальницьку журналістську «кухню», про спостережливість, терплячість і наполегливість. І про те, що якщо в темній кімнаті таки ховається чорна кішка, її можна знайти. Більше того – її потрібно знайти», – йдеться в анотації до книги.

Крім післяреволюційної історії проросійського олігарха Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення, у «1937» вплетені реальні історії із життя редакції програми «Схеми».

«Добре пам'ятаю, як все починалося. Як абсолютно випадково знайшов нафтову компанію родини Медведчука – просто вночі копаючись у реєстрах. Це здавалося чимось абсолютно дивним: на телеведучу Оксану Марченко записали фірму в Росії із величезними запасами нафти. Але після публікації сам Віктор Медведчук усе підтвердив», – говорить автор «1937» Максим Савчук.

«Потім ця історія відкрила іншу – уже про захоплене українське газове родовище в Чорному морі. Далі був нафтопереробний завод у Росії, куплений оточенням Медведчука за безцінь... Все це дало підстави говорити про те, що Володимир Путін усіляко сприяв збагаченню свого кума в Росії, щоби той мав ресурс для політичної діяльності в Україні. Мені хотілося написати книгу про те, як усе це на моїх очах вимальовувалося у дуже чітку і водночас сумну картину», – додав автор.

Журналіст і телеведучий Андрій Куликов після прочитання тексту написав у передмові: «Читайте цю книжку, переповідайте її чи бодай кажіть, що її варто прочитати. Хто має смак і допитливість, поцінують вашу пораду. Хто не має, можливо, почнуть потроху зрощувати в собі смак і допитливість».

Юлія Лактіонова, директорка видавництва Yakaboo Publishing: «Книга «1937» наочно демонструє нам всі тонкощі та особливості такого жанру як журналістське розслідування. Інструментарій журналіста, його впевнену і іноді надзвичайно вперту, що часто стає визначальним, боротьбу за правду. Таких книжок, які дають привід замислитись та викривають болючі явища, але від того не менш актуальні, має бути більше. Тому попри наші переживання через ті складнощі, які могли б виникнути у зв’язку з виданням цієї книги, ми вважали необхідним її видати, особливо, сьогодні».

Активна робота над книжкою та оформленням почалася восени 2021 року, у лютому 2022-го була готова фінальна версія книги і остаточно узгоджені всі юридичні аспекти. Однак відкрита військова агресія Росії проти України відтермінувала вихід книги у запланований час і форматі. Тому «1937» з'явиться спершу в електронному, а вже потім – у паперовому форматі.

Електронна версія «1937» під час війни для багатьох стане зручнішим варіантом: більшість людей, які не можуть замовити та отримати паперову книжку, зможуть прочитати її з телефону у мобільному додатку.

І ще. Замовивши цю книгу, Ви не лише підтримаєте книговидавництво в Україні (яке зі зрозумілих причин переживає не найкращі часи), Ви підтримаєте і ЗСУ. Авторський гонорар від продажу буде спрямовано на підтримку захисників України.

Придбати електронну версію книжки вже можна на сайті yakaboo.ua та у мобільному додатку Yakaboo. Також відкрито передпродаж на паперову книгу, яка має вийти з друку через місяць – 10 червня.