Медведчук розповів про роль Порошенка в закупівлях вугілля з окупованих територій – СБУ

Заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення про виведення магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» та закупівлю вугілля з окупованих територій, заявляє Служба безпеки України.

За повідомленням, він, зокрема, розповів подробиці про роль п’ятого президента Петра Порошенка. Медведчук стверджує, що Порошенко «забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях» у тому, що стосувалося трубопроводу.

«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», – цитують парламентаря в Службі безпеки.

За даними СБУ, протягом року трубопровід заробив до 42 мільйонів доларів, а з травня 2019 року прокачка дизелю через нього припинилася.

Крім того, Медведчук розповів про закупівлі вугілля з територій, підконтрольних на той момент незаконним збройним угрупованням, у 2014-2015 роках.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – наводить пресслужба заяву народного депутата.

СБУ додає, що продовжує слідчі дії.

Петро Порошенко наразі публічно не коментував повідомлення.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року заявило, що повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.