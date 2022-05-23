Медведчук проти Порошенка: наклеп чи свідчення

Наклеп чи свідчення: Медведчук проти Порошенка

СБУ опублікувала відео, на якому кум Путіна нардеп Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Описуючи деталі схеми, Медведчук деталізував роль у ній екс-президента Порошенка. А саме, що той, за словами Медведчука, не лише звернувся до нього з проханням отримати контакти з керівництва РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

«Це очевидна інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора» – так прокоментували заяви заарештованого депутата Віктора Медведчука у заяві партії «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко.

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Вирок російському солдату Шишимаріну

Солом'янський районний суд Києва засудив російського військового Вадима Шишимаріна до найвищої міри покарання – довічного ув'язнення за вбивство цивільного українця.

Сержант армії РФ визнав свою провину. Шишимаріна взяли в полон два місяці тому в Сумській області. Шишимарін в складі танкової колони 24 лютого перетнув кордон з Україною, декілька разів потрапив під обстріл, загубився і здався в полон. Перед цим він встиг вбити пострілом в голову 62-річного українця Олександра Шеліпова в селі Чупахівка Сумської області. Чи будуть обмінювати російського військового на бійців з «Азовсталі» та коментарі родичів загиблого жителя Сумщини, якого вбив Шишимарін.

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