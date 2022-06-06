Повторний наступ з боку Білорусі можливий і може бути швидким – генерал Кривонос

Загроза повторного наступу російської армії з боку Білорусі залишається, у разі вигідної для Росії ситуації – цей наступ може розпочатись дуже швидко. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив генерал ЗСУ, колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій (2016-2019) Сергій Кривонос.

«Основне завдання росіян – продовжити розтягувати сили і засоби, які ми маємо, по всій території України. Вони зараз мають чудову спроможність щодо перекидання військ уздовж наших кордонів. Протягом останніх 15-20 років на всіх навчаннях річних росіяни ці питання опрацьовували, тому навіть те, що зараз невеликі війська є, через дві доби там уже може бути значно більша кількість. Вони спроможні це робити професійно і підготовано», – вважає Кривонос.

Володимир Зеленський 6 травня, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що поки аналітики не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території Білорусі.

«Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі», – сказав президент України.

27 травня Державний прикордонний комітет Білорусі обмежив на все літо тимчасове перебування своїх громадян у прикордонній смузі на кордоні з Київською та Чернігівською областями України «з метою гарантування прикордонної безпеки».

30 травня у Білорусі оголосили, що з 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами та організаціями збройних сил Білорусі, що дислокуються на території регіону.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.

Станом на кінець травня у Міноборони України зазначили, що наразі зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних ударів по Україні: у прикордонні райони перемістили дивізіон оперативно-тактичних ракет «Іскандер-М».