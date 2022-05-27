Міноборони: з боку Білорусі зберігається загроза через переміщення дивізіону «Іскандер-М»

Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних ударів по Україні – у прикордонні райони перемістили дивізіон оперативно-тактичних ракет «Іскандер-М», повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Зберігається загроза завдання росіянами ракетних ударів з території Білорусі ракетних ударів по критичним об'єктам цивільної та військової інфраструктури в Україні через переміщення дивізіону оперативно-тактичних ракет «Іскандер-М» із району Осиповичів, що в Могильовській області, у прикордонні райони Брестської області Білорусі», – сказав він.

Мотузяник також додав, що, за даними розвідки, на військових полігонах Погоново та Богучар у Воронезькій області РФ проводиться підготовка до 1500 резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.

«Не виключається, що після завершення цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до бойових дій в Україні», – розповів речник Міноборони.

У Пентагоні 6 травня заявили, що наразі не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні.

Білорусь формально не бере участі у війні, яку Росія розв’язала в Україні, але Москва використовує територію Білорусі та її транспортну інфраструктуру для забезпечення своїх військ.