Лукашенко оголосив про створення нового оперативного командування ЗС Білорусі

Олександр Лукашенко на нараді з питань гарантування військової безпеки заявив про створення південного оперативного командування збройних сил Білорусі.

«Військовий тиск на нас, ми вже бачимо, чинитиметься через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська Північноатлантичного блоку, а також за рахунок підтримки ескалації бойових дій в Україні. На жаль, відкрився новий напрямок, як у нас прийнято говорити, новий фронт. І ми не можемо не приділяти цьому уваги», – сказав Лукашенко.

Він додав – «Ми змушені відпрацьовувати захист південних рубежів».

Білорусь формально не бере участі у війні, яку Росія розв’язала в Україні, але Москва використовує територію Білорусі та залізничні колії для того, щоб формувати ешелони та відправляти їх в Україну, а також, щоб підвозити боєприпаси та паливо.

У Верховну Раду України 26 травня було внесено законопроєкт про вилучення власності Білорусі за надання Росії території для завдання авіаційних та ракетних ударів. У пояснювальній записці Білорусь названа «співагресором».