В Україні починає роботу представництво Тихановської – член команди розповів про його задачі

В Україні створене представництво білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, повідомив білоруській службі Радіо Свобода голова кабінету її представників Валерій Ковалевський.

За його словами, наразі триває пошук приміщення та збір інформації про те, які потреби в місцевої білоруської громади. Передусім йдеться про заблоковані рахунки білорусів, міграційні питання, виключення білоруських письменників з освітніх програм в українських школах та перейменування пов’язаних із Білоруссю топонімів.

«Нам потрібно зрозуміти, який фронт нашої роботи, і почати це робити через зустрічі з представниками офіційних органів, громадянського суспільства, експертами, медіа. Перші кроки вже зроблено. Поки ми говоримо про робочий рівень, про налагодження стосунків, про те, що ми виходимо на інституції, певні установи і налагоджуємо з ними контакти, щоб почати напрацьовувати рішення наявних проблем», – уточнив він.

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У той же час, зазначив Ковалевський, на порядку денному представництва Світлани Тихановської будуть більш складні питання міжнародного характеру, насамперед, санкції.

«Наприклад, ця ідея, озвучена Генеральним секретарем ООН, зняти санкції з Білорусі і Лукашенка та Путіна, я б сказав – це тема, над якою ми можемо попрацювати разом. Бо ані Білорусі, ані Україні не цікаво дивитися, як два диктатори – Путін і Лукашенко – отримують перепочинок та додаткові ресурси. Перший – для того, щоб посилити агресію проти України, а другий – щоб посилити репресії проти білорусів. Тому, звісно, ми будемо проти цього, і було б правильно зробити це разом з Україною», – сказав Ковалевський.

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Керівник кабінету представників Тихановської підкреслив, що її представництво працює тільки третій день, але «намагатиметься рухатися якомога швидше».

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, 24 травня делегація Офісу Тихановської на чолі з Ковалевським передала білоруським добровольцям з полку Кастуся Калиновського та полку «Пагоня» автотранспорт, медикаменти, турнікети та харчі. Допомогу зібрали білоруси та мерія Вільнюса за домовленістю Тихановської з міським головою литовської столиці Реміґіюсом Шимашюсом у квітні 2022 року.