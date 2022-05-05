Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Внутрішнім військам Білорусі дозволять застосовувати бойову техніку на протестах

Палата представників Національних зборів уже схвалила цей законопроєкт

Рада Республіки Національних зборів Білорусі (верхня палата) підтримала поправки до законодавства, які дозволять внутрішнім військам застосовувати бойову і спеціальну техніку на протестах, повідомила державна агенція БелТА.

Сенатори схвалили законопроєкт «Про зміну законів із питань діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ», який коригує два закони – «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь» і «Про боротьбу з тероризмом».

Згідно із законопроєктом, внутрішні війська Білорусі наділяються повноваженнями на застосування бойової і спеціальної техніки «для припинення масових заворушень та групових порушень громадського порядку».

Також військовослужбовці внутрішніх військ отримають право на зберігання і носіння зброї, вивчення ситуації в районах виконання цих завдань, у тому числі з використанням технічних засобів.

«Ухвалення цього проєкту закону дозволить значно підвищити ефективність виконання внутрішніми військами покладених на них завдань із захисту життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства та держави, конституційного ладу, безпеки та суверенітету Республіки Білорусь від злочинних та інших протиправних посягань», – заявив голова Постійної комісії Ради Республіки з міжнародних справ та національної безпеки Сергій Рачков.

Палата представників Національних зборів уже схвалила цей законопроєкт.

У серпні 2020 року у Білорусі відбувалися масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Проте офіційні дані ЦВК спростували дані платформи «Голос», яка змогла зібрати значну кількість фотографій бюлетенів і протоколів по дільницях. Протестувальники вимагали відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США і Канада не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.

Під час мітингів тисячі людей були затримані, побиті, а потім піддані кримінальному переслідуванню за участь у мирних протестах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG