Внутрішнім військам Білорусі дозволять застосовувати бойову техніку на протестах

Рада Республіки Національних зборів Білорусі (верхня палата) підтримала поправки до законодавства, які дозволять внутрішнім військам застосовувати бойову і спеціальну техніку на протестах, повідомила державна агенція БелТА.

Сенатори схвалили законопроєкт «Про зміну законів із питань діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ», який коригує два закони – «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь» і «Про боротьбу з тероризмом».

Згідно із законопроєктом, внутрішні війська Білорусі наділяються повноваженнями на застосування бойової і спеціальної техніки «для припинення масових заворушень та групових порушень громадського порядку».

Також військовослужбовці внутрішніх військ отримають право на зберігання і носіння зброї, вивчення ситуації в районах виконання цих завдань, у тому числі з використанням технічних засобів.

«Ухвалення цього проєкту закону дозволить значно підвищити ефективність виконання внутрішніми військами покладених на них завдань із захисту життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства та держави, конституційного ладу, безпеки та суверенітету Республіки Білорусь від злочинних та інших протиправних посягань», – заявив голова Постійної комісії Ради Республіки з міжнародних справ та національної безпеки Сергій Рачков.

Палата представників Національних зборів уже схвалила цей законопроєкт.

У серпні 2020 року у Білорусі відбувалися масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Проте офіційні дані ЦВК спростували дані платформи «Голос», яка змогла зібрати значну кількість фотографій бюлетенів і протоколів по дільницях. Протестувальники вимагали відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США і Канада не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.

Під час мітингів тисячі людей були затримані, побиті, а потім піддані кримінальному переслідуванню за участь у мирних протестах.