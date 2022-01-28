Блінкен заявив, що в Білорусі наразі понад 1 тисячу політв’язнів, і закликав їх звільнити

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав уряд Білорусі «негайно» і «безумовно» звільнити політичних в’язнів, ув’язнених за участь у масових протестах проти авторитарного правителя Олександра Лукашенка.

У заяві, оприлюдненій увечері 27 січня, Блінкен сказав, що більше ніж 1000 політичних в’язнів зараз утримуються в Білорусі, а ще десятки тисяч «невинних білорусів» також провели час у в’язниці з часу президентських виборів у серпні 2020 року.

«З серпня 2020 року Сполучені Штати за координацією з союзниками та партнерами запровадили п’ять раундів санкцій проти чиновників і прихильників жорстокого режиму Лукашенка. Ці санкції залишатимуться чинними до тих пір, поки влада не припинить невпинні репресії проти білоруського народу, в тому числі шляхом беззастережного звільнення всіх політичних в’язнів», – сказав Блінкен.

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За словами державного секретаря, США «знову закликають до негайного та беззастережного звільнення всіх політичних в'язнів, визнаючи це необхідним кроком для виходу Білорусі з політичної кризи».

Він додав, що Вашингтон продовжить працювати «задля справедливості для жертв і відповідальності для винних».

«Ми підтримуємо народ Білорусі у їхньому пошуку майбутнього, заснованого на верховенстві закону та підзвітному, демократичному уряді», – йдеться у заяві Блінкена.

Лукашенко заявив про перемогу на виборах у серпні 2020 року після того, як під час кампанії затиснув опозиційних кандидатів.

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Багато білорусів зіткнулися з судовими процесами, пов’язаними з масовими протестами через оголошені результати. При цьому багато білорусів – і деякі західні уряди – заявили, що опитування було сфальсифіковано.

Протести супроводжувалися жорсткими затриманнями десятків тисяч людей. Значна частина опозиційного керівництва була ув’язнена або змушена відправитися у заслання. Кілька протестувальників було вбито, і є достовірні повідомлення про катування під час посилення заходів безпеки.