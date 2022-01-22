Захід вже не матиме важелів, щоб змінити ситуацію – Кулеба про можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі

Якщо Білорусь розмістить на своїй території ядерну зброю, то Захід вже не матиме важелів для того, щоб змінити цю ситуацію. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Ми впродовж всіх цих років з 2014 року говорили партнерам одну річ, що те, що відбувається тут, це ж не про Україну лише. Це про світову безпеку! І от зараз якраз, якщо Білорусь розмістить на своїй території ядерну зброю, то ця ядерна зброя стоятиме впритул до кордону ЄС, впритул до кордону країн НАТО. Це вже буде доказом того, про що ми весь цей час говорили, що потрібно діяти, аби запобігти таким сценаріям. І якби нас почули ще тоді, у 2014 році, то, можливо, ми зараз не мали би такої ситуації в Білорусі, не мали би прискореного створення, прискорення інтеграції в союзній державі і не мали би перспективи розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Ще раз підкреслюю, зрештою, це рішення буде ухвалюватися між Росією і Білоруссю. Але правда полягатиме в тому, що Захід вже не матиме важелів на те, щоб змінити цю позицію, змінити цю ситуацію», – сказав очільник українського МЗС.

На 27 лютого призначено референдум щодо нової конституції Білорусі. Указ підписав у четвер Олександр Лукашенко. Серед іншого, з проєкту виключено статтю про бажання держави зробити свою територію без’ядерною зоною, а державу – нейтральною. Це може дозволити Мінську розмістити на території країни російську ядерну зброю та вступити до широкомасштабного військового союзу з Москвою. Рішення, винесене на голосуванні, набере чинності через 10 днів після публікації.

Поправки до основного закону Лукашенко пообіцяв під час масових протестів у великих містах країни влітку 2020 року. Текст дозволяє йому зберігати владу в країні й надалі – попри те, що спочатку документ анонсувався як своєрідна поступка протестувальникам проти результатів президентських виборів, де його було оголошено переможцем.

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