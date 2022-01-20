Референдум щодо нової конституції Білорусі призначено на 27 лютого. Указ підписав у четвер Олександр Лукашенко. У бюлетенях буде лише одне питання. Згідно з указом «Про призначення республіканського референдуму», громадян країни запитають, чи схвалюють вони запропоновані конституційні зміни. Рішення, винесене на голосуванні, набере чинності через 10 днів після публікації.

Текст поправок до основного закону займає 22 сторінки. Серед іншого, у текст повертається обмеження на два президентські терміни. У парламенту фактично скасовується право імпічменту президента.

Зі списку кандидатів на посаду президента виключаються громадяни, які живуть за кордоном, мають дозвіл на проживання в іншій країні або документ, який надає іноземні пільги. Колишньому президенту нові поправки гарантують довічну недоторканність. З проєкту виключено статтю про бажання держави зробити свою територію без’ядерною зоною, а держава – нейтральною. Це може дозволити Мінську розмістити на території країни російську ядерну зброю та вступити до широкомасштабного військового союзу з Москвою.

Поправки до основного закону Лукашенко пообіцяв під час масових протестів у великих містах країни влітку 2020 року. Текст дозволяє йому зберігати владу в країні й надалі – попри те, що спочатку документ анонсувався як своєрідна поступка протестувальникам проти результатів президентських виборів, де його було оголошено переможцем.