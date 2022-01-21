Лукашенко побачив на вулицях Києва «молодчиків із фашистською свастикою»

Олександр Лукашенко під час відвідин прикордонної з Україною Брестської області провів нараду з військовими, присвячену захисту кордону Білорусі.

«Ще 10 років тому ніхто й не думав, що такий момент, як сьогодні, настане, і нас доведеться створювати військові частини та ціле з’єднання для захисту наших південних кордонів. З болем у серці ми спостерігаємо за всім, що відбувається в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім контролем, іноді поводиться непередбачувано й неадекватно. Тому на цей випадок – непередбачуваності, неадекватності – і на випадок, не дай Боже, військових дій нам треба визначатися», – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що з душі української нації нібито «виривають пам’ять слов’янських народів, спільне коріння, мову, культурний та етнічний код, який об’єднує народи».

«Ми не уявляли, що через кілька десятиліть після закінчення Великої Вітчизняної війни центральними вулицями Києва, інших міст будуть марширувати молодчики із нацистською свастикою», – стверджує Лукашенко.

В Україні як нацистська, так і комуністична символіка заборонені законом. Тим часом, у самій Білорусі наразі розташована невизначена кількість російських військових підрозділів поруч із кордонами України, і додаткові ешелони продовжують прибувати. За офіційною версією, ці підрозділи братимуть участь у спільних військових навчаннях, які відбудуться з 10 до 20 лютого.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.