Білорусь заявила про обстріл свого прикордонного стовпа – польські прикордонники назвали це провокацією

Польська прикордонна служба 18 січня прокоментувала заяви Мінська про обстріл білоруського прикордонного стовпа на кордоні між двома країнами.

Білоруська сторона напередодні заявляла, що виявила пошкодження герба на своєму прикордонному стовпі.

У реакції Прикордонної служби Польщі йдеться, що вранці 17 січня білоруські силовики зняли з одного зі своїх прикордонних постів щит із зображенням державного герба та пішли вглиб території Білорусі. Через кілька годин вони повернулися і почали фотографувати місце події.

Польські прикордонники оприлюднили відео на підтвердження своїх слів.

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У другій половині дня білоруські прикордонники повідомили польському прикордоннику, що герб на їхньому стовпі пошкоджено. Польська сторона заявляє, що запропонувала зустріч для з’ясування обставин, але білоруси відмовилися.

Польські служби зазначають, що на трьох інших прикордонних знаках на прикордонному пункті пропуску в Біловежі вже кілька днів відсутні білоруські щити з державним гербом. Поляки називають ці події провокаціями, спрямованими на посилення напруги на кордоні.

Прикордонний комітет Білорусі 17 січня заявив, що білоруський прикордонний пост нібито був обстріляний Польщею. У відомстві заявили, що під час перевірки виявили на щиті із зображенням державного герба та номері «отвори, ймовірно, від металевих куль, які були знайдені біля стовпа».

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«Про прикордонний інцидент повідомлено польську сторону. Інцидент розслідуватимуть прикордонники. Крім того, на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини події та дає правову оцінку», – повідомили в Прикордонному комітеті Білорусі.

Європейський Союз, Сполучені Штати та ключові західні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти політичного та економічного керівництва Білорусі після придушення протестів, викликаних широко оскаржуваним переобранням Лукашенка в серпні 2020 року та на тлі кризи, що триває через тисячі близькосхідних мігрантів, які концентрувалися на кордонах Білорусі з країнами Євросоюзу протягом 2021 року.

Втім, після кількох евакуаційних рейсів, організованих Іраком та Сирією за кошти Євросоюзу, ситуація на кордоні Білорусі та країн Європейського Союзу дещо стабілізувалася.