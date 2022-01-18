ДПСУ повідомила про закупівлю сировини для інженерного перекриття понад 60 км кордону з Білоруссю

Державна прикордонна служба України повідомила, що наразі закуплено майже 300 тонн сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 кілометрів українсько-білоруської ділянки кордону.

Як повідомила пресслужба відомства, відповідно до розпорядження уряду «Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави» ДПСУ виділено 21 мільйон гривень.

«Від початку спровокованої міграційної кризи у сусідній країні (Білорусі – ред.) для облаштування кордону України уже залучено близько 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. Значну їх частину надали органи місцевої влади Волинської області. При цьому 2460 бухт прикордонники виготовили на власних потужностях. Для цього в Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби на Черкащині розгорнуто власне виробництво, яке дає змогу виробляти дротяні загородження, єгозу, сітку рабіцу. Наразі на цих потужностях вже постійно працює три лінії виробництва. Вже сьогодні прикордонники спроможні самостійно виготовляти щодоби загороджень, що дозволять облаштувати ділянку кордону протяжністю до трьох кілометрів», – повідомили у ДПСУ.

Через можливі міграційні потоки з Білорусі Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону. Із листопада минулого року облаштовано десятки кілометрів загороджень. За даними ДПСУ, на кордоні постійно працюють 30 створених інженерних груп прикордонників.