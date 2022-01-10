Норвезький виробник добрив знизить імпорт із Білорусі через міжнародні санкції

Норвезька компанія з виробництва хімічної продукції Yara International 10 січня оголосила про поступове скорочення імпорту калійних добрив з Білорусі через міжнародні санкції проти авторитарного режиму Олександра Лукашенка.

За підрахунками Yara, компанія купує близько 10-15 відсотків виробництва білоруської компанії «Білоруськалій».

Норвезький виробник добрив заявив у заяві, що «вплив на ланцюжок поставок через чинні санкції проти Білорусі змусив Yara ініціювати припинення поставок білоруського калію, ключового інгредієнта для виробництва мінеральної сировини, добрива, що використовуються у виробництві харчових продуктів».

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Хоча діяльність компанії в Білорусі наразі не порушує міжнародні санкції, «інші частини ланцюга поставок вилучають основні послуги, необхідні для експорту калію з Білорусі, в результаті чого Yara ініціювала припинення діяльності з постачання», пояснили в пресслужбі.

Компанія очікує, що згортання буде завершено до 1 квітня 2022 року. Yara International планує й надалі «стежити за будь-якими змінами в ситуації, в тому числі щодо санкцій, у рамках своїх поточних операцій із постачання».

Попри поступове припинення імпорту калію, Yara International пообіцяла не залишати своїх зусиль щодо підвищення безпеки праці працівників «Білоруськалію».

«Яра» має на меті продовжити програму промислової безпеки, започатковану у 2021 році, у тісній співпраці з незалежною профспілкою «Беларуськалію» та при повному дотриманні чинних санкцій», – повідомили в компанії.

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Європейський Союз, Сполучені Штати та ключові західні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти політичного та економічного керівництва Білорусі після придушення протестів, викликаних широко оскаржуваним переобранням Лукашенка в серпні 2020 року та на тлі кризи, що триває через тисячі близькосхідних мігрантів, які концентрувалися на кордонах Білорусі з країнами Євросоюзу протягом 2021 року.

Штрафні заходи, які були спрямовані проти білоруських підприємств, зокрема, передбачають повне заморожування активів ВАТ «Беларуськалій» – світового лідера з виробництва калійних добрив, який є одним із основних експортних товарів Білорусі.