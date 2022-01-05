Влада Білорусі повідомила про видворення польського дипломата – МЗС Польщі

У Польщі повідомляють, що білоруська влада викликала повіреного у справах Польщі в Мінську, щоб повідомити Варшаву про видворення польського дипломата.
«Міністерство закордонних справ підтверджує той факт, що повірений у справах був викликаний у справі про видворення польського консула», – заявив речник МЗС Лукаш Ясіна 5 січня.
За словами Ясіни, висланий дипломат був польським консулом у прикордонному місті Брест. Речник додав, що МЗС «вживає заходів для перевірки наданої інформації та з’ясування деталей ситуації».
Негайних коментарів від білоруської влади не було.
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Напруга між сусідніми країнами зросла через міграційну кризу, яку, за словами Європейського Союзу та Варшави, спричинила Білорусь у відповідь на санкції Заходу проти авторитарного уряду Олександра Лукашенка.
Вони звинуватили Мінськ у тому, що той в рамках «гібридної атаки» проти Євросоюзу заманював мігрантів до Білорусі з Близького Сходу та інших регіонів, обіцяючи допомогти дістатися до Західної Європи, для дестабілізації блоку. Білорусь звинувачення відкидає.
Польща зайняла жорстку позицію у відповідь на міграційну кризу, побудувавши огорожу з колючого дроту та зібравши тисячі солдатів уздовж свого 400-кілометрового кордону з Білоруссю. У деяких випадках правозахисники звинувачують Варшаву у вищтовхуванні мігрантів назад до Білорусі.
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