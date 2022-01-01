Франція почала головувати у Раді ЄС, Польща – в ОБСЄ

Франція з 1 січня 2022 року почала головувати у Раді Європейського союзу. Як йдеться на сайті Ради ЄС, головування Франції триватиме до 30 червня.

Пріоритети французького головування окреслені девізом «Відновлення, сила та відчуття приналежності». Йдеться про створення можливостей для реалізації екологічних і цифрових перетворень, захисту та просування європейських інтересів, створення і розвитку спільного європейського бачення завдяки культурі, цінностям і спільній історії.

Пріоритети Франції були представлені президентом Емманюелем Макроном ще 9 грудня 2021 року. Він, зокрема, хоче просувати прогрес у сфері спільної обороноздатності ЄС, покращити координацію між державами-членами з питань міграції, включаючи створення сил екстреного реагування на кризи на зовнішніх кордонах блоку, встановити мінімальну зарплату для всього блоку, посилити регулювання цифрових гігантів, встановити прикордонний податок на викиди вуглецю, більше приділяти уваги питанням довкілля, змінити суворі правила ЄС щодо бюджетного дефіциту тощо.

«2022 рік має стати поворотним моментом для Європи», – сказав Макрон у новорічному посланні, в якому вітав роль ЄС під час кризи COVID-19. Щодо французького головування, він пообіцяв, що «ви можете розраховувати на мою повну прихильність до того, щоб цей період ... став для вас часом прогресу».

Франція планує провести позачерговий саміт ЄС 10 та 11 березня у Парижі, лише за місяць до президентських виборів.

Тим часом Польща від сьогодні починає головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив у твітері очікування Києва.

«Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України», – написав Кулеба.

Польща перейняла головування в ОБСЄ від Швеції.

13 січня на засіданні Постійної ради ОБСЄ міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау представить пріоритети польського головування в організації.