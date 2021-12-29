Кабмін подовжив дозвіл громадянам Білорусі перебувати в Україні 180 днів на рік – МВС

Кабінет міністрів підтримав подовження дії постанови, яка дозволяє громадянам Білорусі перебувати на території України 180 днів протягом року. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ 29 грудня.

«Кабмін підтримав постанову, яка дозволяє громадянам Білорусі у наступному році перебувати в Україні 180 днів. Для решти іноземців такий термін, як і раніше, обмежується 90 днями протягом шести місяців», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, згідно з постановою, громадяни Білорусі, які є підприємцями або «висококваліфікованими спеціалістами», зокрема, в сфері ІТ, можуть звернутися до Державної міграційної служби щодо отримання посвідки на тимчасове проживання в скорочений термін.

Кабінет міністрів у грудні 2020 року дозволив білорусам, які прибули до України на законних підставах, перебувати на її території 180 днів на рік замість стандартних 90.