Москва видасть Мінську учасника протестів. Він «завдав моральної шкоди співробітнику міліції»

Росія видасть Мінську громадянина Білорусі Дмитра Подлобнікова. На батьківщині його звинувачують у заподіянні моральної шкоди працівнику міліції на мітингу. Про це адвокат Марія Красова повідомила телеканалу «Настоящее время».

За словами адвоката, Подлобнікова вивезли із російського СІЗО, можливо, до Білорусі. За її інформацією, вдень 28 грудня він був у СІЗО-6 у місті Коломна Московської області.

У документах на видачу Подлобнікова зазначено, що у Білорусі його підозрюють за статтями про брутальне порушення порядку (частина 1 статті 342 КК) та насильство щодо міліціонера (стаття 364 КК).

Доказом у справі Подлобнікова вважається роздруківка прослуховування телефонних розмов його знайомих, повідомила адвокат.

«Немає сумнівів, що вдома Дмитру загрожують тортури і що на нього не чекає справедливий судовий розгляд», – заявила Красова.

Телеграм-канал Nexta повідомляє, що Подлобнікова затримали після акції протесту 9 серпня 2020 року у місті Жлобин. Через три доби перебування у відділі міліції його відпустили. Пізніше він поїхав на роботу до Росії, де був затриманий за запитом білоруської влади у травні 2021 року.

Росія видає Білорусі її громадян, які обвинувачуються у справах, повʼязаних із протестами літа 2020 року. 9 вересня суд у Бєлгороді ухвалив рішення екстрадувати Вадима Дубойського, якого на батьківщині звинувачують у тому, що він «перемістив на проїзну частину щонайменше три лавки». У жовтні Європейський суд із прав людини заборонив Росії екстрадувати його на батьківщину.

Також у вересні Росія видала опозиціонера Сергія Непогоду – його засудили до трьох років позбавлення волі, звинувативши у насильстві стосовно правоохоронців.

Ще один відомий випадок – екстрадиція чемпіона світу з тайського боксу Олексія Кудіна, якого відвезли до Білорусі, попри заборону ЄСПЛ, і вже там засудили до двох із половиною років колонії загального режиму.