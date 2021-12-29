Сину експретендента в президенти Білорусі загрожує до 20 років за ґратами

У Білорусі Едуарда Бабарика, сина Віктора Бабарика, звинуватили за статтями про розпалювання ненависті (частина 3 статті 130 КК) та організацію масових заворушень (частина 1 статті 293 КК). Як ідеться у телеграм-каналі Віктора Бабарика, Едуарду загрожує до 20 років позбавлення волі.

Едуарда Бабарика затримали у червні 2020 року на шляху до Центрвиборчкому разом із його батьком Віктором Бабариком, який на той момент претендував на участь у виборах президента.

Едуард був головою передвиборчого штабу батька. Тоді його звинувачували в ухиленні від сплати податків (частина 2 статті 243 КК). 17 грудня – після 18 місяців тримання під вартою – він не вийшов на волю.

2 листопада Міністерство юстиції Білорусі на засіданні кваліфікаційної комісії ухвалило рішення, що адвокат Едуарда Бабарика Ірина Воронкова «не може виконувати свої професійні обовʼязки через недостатню кваліфікацію». Сама Воронкова уточнила, що поки рада колегії адвокатів не ухвалила рішення про виключення її, вона працюватиме.

6 липня Верховний суд Білорусі засудив колишнього голову «Бєлгазпромбанку» Віктора Бабарика до 14 років позбавлення волі. Його визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу: отримання хабаря в особливо великому розмірі (частина 3 статті 430 КК) та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом (частина 2 статті 235 КК). Він єдиний із восьми обвинувачених у справі «Бєлгазпромбанку» не визнав провину за всіма епізодами звинувачення.