Білорусь: Протасевич повідомив, що його відпустили з-під домашнього арешту

Роман Протасевич, колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta, затриманий торік у Білорусі після примусової посадки літака, повідомив, що його відпустили з-під домашнього арешту. Про це він сказав під час ефіру на ютуб-каналі директора провладного центру «Системний правозахист» Дмитра Бєлякова.

За словами Протасевича, розслідування у справі триває, останні сім місяців він провів під домашнім арештом.

«Я ось тільки покинув місце, де я перебував під домашнім арештом», – повідомив він, додавши, що йому зараз важко соціалізуватися після довгого часу в ізоляції і звикнути до суспільства.

Протасевич розповів, що конкретних планів та ідей у нього немає, але він «розгортатиме медіадіяльність у центрі «Системний правозахист». Він також збирається перезапустити свій телеграм-канал Sprava.

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У листопаді 2020 року КДБ Білорусі вніс одного із засновників телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. У травні 2021 року в Мінську через помилкове повідомлення про мінування здійснив вимушену посадку літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На його борту перебували Роман Протасевич та його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після посадки літака їх заарештували, наприкінці червня стало відомо, що Сапегу та Протасевича перевели під домашній арешт. Білоруські слідчі заявили, що вони буцімто вирішили співпрацювати зі слідством.

Обставини затримання Сапеги та Протасевича викликали різку критику на Заході. Мінськ звинуватили у викраденні літака та викраденні людини. Проти влади Білорусі було запроваджено нові санкції.