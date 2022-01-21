США висунули звинувачення білоруським чиновникам у справі про вимушену посадку літака Ryanair

Міністерство юстиції США звинуватило чотирьох білоруських урядовців у змові з метою вчинення піратства у справі про вимушену посадку літака авіакомпанії Ryanair у Мінську в 2021 році. В обвинувальному акті, поданому 20 січня до федерального суду Нью-Йорка, прокурори стверджують, що чиновники змовилися, щоб імітувати загрозу вибуху, яка змусила рейс із Афін до Вільнюса 23 травня здійснити екстрену посадку в Мінську.

Білоруські військові підняли в небо винищувач МіГ-29, щоб забезпечити виконання екіпажем пасажирського лайнера наказів авіадиспетчерів, які, як стверджує обвинувачення, перебували під контролем білоруських силовиків. Прокурор США Деміан Вільямс заявив, що обвинувальний акт містить детальне пояснення подій, повʼязаних із цим інцидентом.

Слідство вважає, що метою розробленої схеми був арешт білоруського блогера та активіста Романа Протасевича. В аеропорту Мінська також заарештували його полдругу Софію Сапегу.

Міністерство юстиції США назвало обвинуваченими Леоніда Чуро та Олег Казючица, директора та заступника директора Державного управління аеронавігації «Белаеронавігація». Двом офіцерам білоруської служби державної безпеки, які не були повністю ідентифіковані, також були висунуті звинувачення за їхню роль у зміні маршруту літака.