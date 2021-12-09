NYT: білоруський диспетчер дав свідчення польській владі і назвав екстрену посадку літака Ryanair операцією КДБ

Мінський авіадиспетчер, який працював під час вимушеної посадки літака Ryanair із блогером Романом Протасевичем на борту, розповів польським слідчим, що це була операція білоруського КДБ, пише The New York Times із посиланням на джерела.

Газета повідомляє, що влітку авіадиспетчер разом із сім’єю нелегально перетнув білорусько-польський державний кордон разом із мігрантами з Близького Сходу. У Польщі він розповів співробітникам спецслужб, що працював у мінському аеропорту, тому має інформацію про вимушену посадку літака компанії Ryanair із блогером Романом Протасевичем на борту. За словами авіадиспетчера, літак посадили в результаті операції КДБ.

Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин повідомив NYT, що їм вдалося «отримати інформацію від прямого свідка тих подій».

«За словами свідка, у момент інциденту з літаком у диспетчерській перебував офіцер КДБ. У вирішальний момент він узяв під контроль диспетчерську службу і протягом усього часу постійно з кимось спілкувався телефоном, доповідаючи про ситуацію», – сказав Жарин.

Також видання пише, що колишній авіадиспетчер – Олег Галегов. За його словами, він був відповідальний за те, щоб повідомити пілоту, що на борту нібито є бомба і з міркувань безпеки потрібно приземлитися в Мінську.

Влітку газета «Наша Нiва» повідомляла, що диспетчер «Белаеронавігації» Олег Галегов, який вів переговори з пілотом рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса з ексредактором Nexta Романом Протасевичем на борту, виїхав із Білорусі разом із сім’єю.

У травні в Мінську через хибне повідомлення про мінування екстрену посадку здійснив літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На його борту були Протасевич і його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після того, як літак приземлився в аеропорту, їх заарештували. За деякими даними, влада Білорусі змусила літак сісти в Мінську, погрожуючи йому винищувачем, а операція була санкціонована особисто Лукашенком.

Голова Ryanair Майкл О’Лірі раніше розповідав про тиск на пілота літака з боку диспетчерів. За його словами, льотному екіпажу білоруські авіадиспетчери повідомили про «реальну загрозу» і попередили, що якщо він увійде до повітряного простору Литви, то «на борту літака вибухне бомба».