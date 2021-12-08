Росіянці Софії Сапезі висунули в Білорусі звинувачення за чотирма статтями

Росіянці Софії Сапезі, подрузі білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, затриманій разом із ним у травні після вимушеної посадки літака в Мінську, у Білорусі висунули звинувачення за чотирма статтями – у кримінальній справі вона проходить не сама, повідомляє Telegram-канал Слідчого комітету Білорусі.

«Попереднє слідство у кримінальній справі щодо Софії Сапеги закінчується, висунуто остаточне звинувачення за низкою статей Кримінального кодексу. Серед них – розпалювання соціальної ворожнечі і нетерпимості; злочин проти інформаційної безпеки, правил поводження з особистими даними; погрози на адресу працівників правоохоронних органів», – заявив Голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора.

Повідомляється, що найближчим часом справу нададуть для ознайомлення.

У кримінальній справі проходять, окрім Софії Сапеги, колишні співробітники «Белтелекому», «а також інші люди, які сприяли протиправній діяльності, викладаючи персональні дані у незаконні телеграм-канали», додав голова Слідчого комітету.

Суд у справі Сапеги, ймовірно, розпочнеться у січні. Після вироку її можуть екстрадувати до Росії. За словами адвоката Антона Гашинського, вона зможе претендувати на помилування.

За версією слідства, Софія Сапега адмініструвала телеграм-канал «Чорна книга Білорусі», де публікували особисті дані білоруських силовиків. Сам канал оголошений у Білорусі екстремістським. У травні державні телеканали показали відео, де Сапега сказала, що була редактором цього телеграм-каналу.

Громадянку Росії Софію Сапегу затримали у травні 2021 року разом з колишнім головним редактором білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем. Літак Ryanair, на борту якого вони були, здійснив екстрену посадку в Мінську після повідомлення про буцімто «загрозу теракту» на борту.

З 20 жовтня Сапега перебувала під домашнім арештом у Ліді, 3 грудня її викликали до СК.

Затримання Сапеги та Протасевича та його обставини викликали різку критику на Заході. Те, що сталося, назвали викраденням літака і людини. Проти Мінська було запроваджено нові санкції.