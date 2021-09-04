ООН представить доповідь про посадку в Мінську літака з Протасевичем

Міжнародна організація цивільної авіації представить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського блогера Романа Протасевича.

Експерти організації приїжджали до Мінська для розслідування інциденту, після якого польоти над білоруською територією припинили більшість світових перевізників. Брюссель запровадив заборону для білоруських авіакомпаній на польоти в повітряному просторі ЄС.

Остаточні результати розслідування будуть оприлюднені в листопаді.

23 травня літак авіакомпанії Ryanair летів з Афін до Вільнюса. Лайнер здійснив екстрену посадку в мінському аеропорту після повідомлення про мінування літака. Воно виявилося помилковим. Керівництво Ryanair пізніше повідомило, що мінські диспетчери обманом не дали приземлитися літаку в країнах Балтії або Польщі.

У травні в Мінську з посиланням на можливе мінування екстрено посадили літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На його борту були Протасевич і його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після того, як літак приземлився в аеропорту, їх затримали. За деякими даними, влада Білорусі змусила літак сісти в Мінську, погрожуючи йому винищувачем, а операція була санкціонована особисто Лукашенком. Після цього Захід запровадив санкції проти Білорусі.

Міжнародна організація цивільної авіації – спеціалізована установа ООН. Організація, зокрема, спостерігає за безпекою польотів і стежить за безпекою роботи міжнародних аеропортів та їхніх служб.