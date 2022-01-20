Звіт ICAO про посадку літака Ryanair у Мінську: загроза вибуху була «свідомо неправдивою»

Загроза вибуху, яку білоруська влада використала для виправдання посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську, була «свідомо неправдивою». Про це йдеться в доповіді Агенції ООН із цивільної авіації (ICAO) про примусову посадку в білоруській столиці лайнера, який 23 транвя 2021 року слідував за маршрутом Афіни – Вільнюс.

Цю посадку режим Олександра Лукашенка використав для затримання опозиційного блогера Романа Протасевича і його російської подруги Софії Сапеги. Незадовго до того, як літак мав увійти до повітряного простору Литви, білоруська влада підняла в небо військовий літак, який супроводжував зміну напрямку пасажирського лайнера.

«Оскільки ані бомби, ані доказів її існування не було знайдено під час огляду перед вильотом з Афін, Греція, а також після обшуків літака в Білорусі та Литві, вважається, що загроза вибуху була свідомо неправдивою», – йдеться в доповіді.

Проте жодна особа чи держава не були ідентифіковані як джерело незаконного обману, відзначають експерти ICAO. Білоруська влада також не співпрацювала із розслідуванням, приховувала важливу інформацію від групи з розшуку фактів і не зберігала важливу інформацію.

Багато країн засудили дії білоруського режиму на чолі з Олександром Лукашенком. Велика Британія та Європейський союз наказали авіакомпаніям уникати білоруського повітряного простору та заборонити рейси державної авіакомпанії «Белавіа». Євросоюз, США та інші країни оголосили про нові санкції проти Білорусі через цей інцидент.

«Представники ради офіційно розглянуть будь-які подальші дії, які має вжити ICAO за результатами висновків звіту, під час зустрічі, яка запланована на 31 січня», – ідеться в заяві організації, що базується в Монреалі.