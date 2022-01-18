Авіаційна агенція ООН закінчила звіт про вимушену посадку рейсу Ryanair у Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) завершила складення звіту про розслідування вимушеної посадки в Білорусі рейсу авіакомпанії Ryanair для арешту блогера-дисидента. 17 січня ICAO повідомила, що доповідь стала доступною для всіх 193 членів, включно з 36 державами, які зараз входять до ради організації.

Білоруський блогер Роман Протасевич і його російська подруга Софія Сапега були затримані в травні 2021 року, коли Білорусь підняла в небо для супроводу рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса військовий літак, який змусив екіпаж лайнера сісти в Мінську. Білоруська влада стверджувала, що діяла так через загрозу вибуху, яка виявилася неправдивою.

Багато країн засудили дії білоруського режиму на чолі з Олександром Лукашенком. Велика Британія та Європейський союз наказали авіакомпаніям уникати білоруського повітряного простору та заборонити рейси державної авіакомпанії «Белавіа». Євросоюз, США та інші країни оголосили про нові санкції проти Білорусі через цей інцидент.

«Представники ради офіційно розглянуть будь-які подальші дії, які має вжити ICAO за результатами висновків звіту, під час зустрічі, яка запланована на 31 січня», – ідеться в заяві організації, що базується в Монреалі.