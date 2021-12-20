До суду в Білорусі передали справу затриманої з Протасевичем росіянки

Справу росіянки Софії Сапеги, заарештованої навесні 2021 року в Мінську, передано до білоруського суду. 23-річній студентці висунуті остаточні звинувачення за сімома статтями кримінального кодексу Білорусі, серед яких розпалювання ворожнечі та організація насильства щодо представників влади.

За версією слідства, Сапега була адміністратором телеграм-каналу, в якому викладалися особисті дані співробітників правоохоронних органів, причетних до розгону акцій протесту та репресій. Провладні ЗМІ публікували відео, на якому затримана росіянка зізнається в адмініструванні каналу. Незалежні медіа та противники Олександра Лукашенка вважають відео записаним під тиском.

У цілому Сапезі загрожує понад 10 років позбавлення волі. Запобіжний захід для неї наразі залишається колишнім – це домашній арешт.

Софію Сапегу було затримано 23 травня разом з бойфрендом, одним із творців білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем. Для цього білоруська влада примусово посадила в Мінську літак, який летів з Афін до Вільнюса над територією Білорусі. Лайнеру ірландської компанії Raynair було наказано здійснити посадку нібито через загрозу вибуху на борту. Пізніше зʼясувалося, що повідомлення про бомбу було частиною спецоперації влади.

Обставини затримання Сапеги та Протасевича викликали різку критику на Заході. Мінськ звинуватили у викраденні літака та викраденні людини. Проти влади Білорусі було запроваджено нові санкції. Російська влада в розгляд справи Сапеги не втручається – попри те, що вона є громадянкою Росії.