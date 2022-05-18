У Білорусі заборонили продаж книги Орвелла «1984» – ЗМІ

У Білорусі заборонили продавати книгу Джорджа Орвелла «1984», повідомило видання «Наша нiва» з посиланням на копію відповідного розпорядження.

«Зняти з продажу всі версії книги Орвелла Д. «1984». Про виконання доповісти не пізніше 19 травня», – йдеться у документі.

Вперше роман «1984» було перекладено білоруською мовою у 1992 році. Упродовж 2020-2021 років книга перевидавалася. У державній мережі «Белкнига» антиутопія була на четвертому місці в списку найбільш продаваних книг, вказує «Наша нiва».

Один з найвідоміших романів-антиутопій «1984» побачив в світ у 1948 році. Автор, англійський письменник Джордж Орвелл, заклав в основу роману історію жителя Лондона Вінстона Сміта, який працює в Міністерстві Правди і є членом Зовнішньої Партії. Для інших він постає сумлінним трудівником і прихильником ідеології, а глибоко в душі ненавидить це все. Роман змальовує, як може нищити людину тоталітарна суперкраїна Океанія. Її жителі не мають прав і свобод, вони позбавлені індивідуальності. В суспільстві панує жорстка ієрархія, все підпорядковується владі, люди не мають права любити, а шлюби укладаються винятково з репродуктивною метою.

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Найвідоміша фраза у творі «Big Brother is watching you!» («Великий брат стежить за тобою») стала уособленням стеження і, на загал, будь-якої насильницької дії. Певний час твір вважався революційним і був заборонений у низці тоталітарних країн.