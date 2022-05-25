Наприкінці травня Білорусь на 10 полігонах перевірятиме боєготовність своєї армії – Міноборони України

За даними української розвідки, наприкінці травня на десяти полігонах у Брестській, Гродненській, Мінській, Могильовській та Вітебській областях Білорусі заплановані практичні дії чергового етапу перевірки боєздатності збройних сил Білорусі, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Крім того, як стало відомо нашій розвідці, на кінець травня поточного року на десяти полігонах у Брестській, Гродненській, Мінській, Могильовській та Вітебській областях Білорусі заплановано практичні дії чергового етапу перевірки боєздатності збройних сил цієї країни. У рамках цих навчань передбачається зняття озброєння та військової техніки зі зберігання, а також здійснення маршів», – сказав Мотузяник під час брифінгу.

Напередодні у Генштабі Збройних сил України зауважили, що ймовірність та ракетних та авіаційних ударів по Україні з боку Білорусі зростає.

У Пентагоні 6 травня заявили, що наразі не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.