Теза Світлани Тихановської, що білоруси «врятували Київ» під час війни викликала критику в Україні

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що нібито білоруси врятували Київ від взяття його російськими військами під час масштабної російсько-української війни, яка триває нині. «Багато в чому завдяки білорусам припинився напад на Київ із боку Білорусі. Російська армія не почувалася комфортна на наших землях», – сказала Тихановська в інтерв’ю телеканалові «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») під час перебування в Празі 11 травня. В Україні така оцінка виклика бурю критичних зауважень – зокрема в соцмережах. Подаємо скорочену версію інтерв’ю Тихановської та деякі з коментарів українців в соцмережах.

– Як би ви описали дії Олександра Лукашенка за ці 70 з лишком днів війни?

Тихановська: Дії змінювалися, риторика змінювалася. Спочатку це була така войовнича риторика, що «ми з Путіним візьмемо Київ за три дні», що вона майже європейські країни вже завоюють. Потім мужність українців перевищила всі можливі очікування, було дано відсіч агресії, і риторика Лукашенка почала змінюватися. З перших днів війни Білорусь стала співагресором. У нас зайняло багато часу, щоб пояснити і західним країнам, і Україні, насамперед, що режим Лукашенка та Білорусь – це зовсім різні речі.

Білоруси проти війни, ми не підтримуємо це вторгнення. Лукашенко – колаборант. Він надав наші території для запуску ракет та військової техніки. Але білоруси показали вкотре свою мужність. Багато в чому завдяки їм припинився напад на Київ з боку Білорусі. Російська армія не почувалася комфортно на наших землях. Наразі Лукашенко намагається абстрагуватися від ситуації, що, мовляв, ми взагалі цієї війни не хотіли, ми навіть не знаємо, які там були плани у Кремля. Але відмитися вже не вдасться. Лукашенко має понести повне покарання за співучасть у цій війні.

– А ви побоюєтеся варіанта, за якого він стане повномасштабним учасником війни: він та білоруська армія?

Введення білоруських військ в Україну, я думаю, малоймовірне. Білоруські солдати не мають розуміння, навіщо їм воювати

– Введення білоруських військ, я думаю, малоймовірне. Білоруські солдати не мають розуміння, навіщо їм воювати. Проти кого? Проти українців, наших сусідів, із якими нас пов'язують давні дуже добрі стосунки? Воювати за амбіції двох узурпаторів – таких настроїв немає. Хоча, за нашими даними, у перші дні війни такий наказ було віддано. І лише тому, що солдати були деморалізовані, їхнє керівництво не наважилось донести цей наказ до них.

– Що б робила чинна президент Світлана Тихановська, якби була на місці Лукашенка у Мінську в день, коли Росія розпочала війну проти України? Якими були б ваші дії?

– Як мінімум Білорусь би не стала авіаносцем для російської техніки та російських окупантів, це точно. І я думаю, що якби у 2020 році ми зуміли знести режим, то ця війна могла б просто не розпочатися.

– А у вас є якісь контакти з українською владою зараз?

– Звісно. Ми на робочому рівні, моя команда та інші представники демократичних сил спілкуємось з урядом, з парламентом України. Нещодавно ми вирішили відкрити офіс Світлани Тихановської у Києві. Це було дуже тепло прийнято українською стороною.

– А ви хочете поїхати до Києва?

– Я б з'їздила до Києва, але поки що це неможливо. Я під охороною Литви, вони мені не можуть гарантувати безпеку в Україні. Але представники офісу тепер постійно будуть там і спілкуватися з діаспорою, з урядом і з парламентом.

В Україні теза про те, зо «багато в чому завдяки білорусам припинився напад на Київ із боку Білорусі» викликала неоднозначну реакцію. Подаємо лише деякі з десятків чи сотень коментарів-реакцій.

Депутат українського парламенту Ірина Геращенко критикує Світлану Тихановську:

«Пані Тихановська зараз їздить європейськими столицями, отримує якісь премії і несе несусвітну пургу щодо України.

Історія, як вона не наважилася визнати український Крим, квіточки порівняно з новими перлами.

Всі кияни, які провели в столиці лютий- березень, точно знають, що наступ на Київ зупинила жертовність Бучі, Ірпеня, Чернігова, Бородянки.

А залізли в Іванків, Бучу, Ірпінь російські окупанти з чорнобилської зони з території Білорусі.

Лукашенко і безмолвні білоруси віддали свою територію для щоденного обстрілу сусідньої мирної України, рекордну кількість ракет випустили сама звідти. І ми ніколи цього не забудемо...».

Журналіст Святослав Яворівський пише у Фейсбуці:

«Тихановська, Навальний, Зеленський... Неофіти в політиці. Люди опинилися в ній через незбагненні збіги обставин, чиїсь плани і комбінації. Яка тепер різниця?

Це свіжі огірки, що їх вкинули в бочку квашених і сподіваються, що вони довго зберігатимуть смак свіжих.

Тихановська потерлася в політичнх колах Європи і, крім всього іншого, зрозуміла: є різні дійсності - реальна та електоральна. Що рейтинги важливіші від пристойності. Що мета виправдовує засоби. Їй тепер неважливо, що про неї думають українці, котрі знають, як все було насправді. Їй важливо, що про НЕЇ ХОЧУТЬ ДУМАТИ БІЛОРУСИ».

Журналіст Юрій Луканов закликає все ж не критикувати Тихановську:

«Першою реакцією на заяву Тихановської про те, що завдяки білорусам Київ не взяли, було посміятися. Але потім я вимкнув емоцію і увімкнув мозок. У Білорусі ішла партизанська боротьба. Там ламали колії, якими підвозили війська і зброю. Не знаю точно скільки , але кілька десятків чоловік зловили. Читав, що одному прострелили ноги. Не виключено, що й іншим.

Тихановська , звісно, перебільшила. Але білоруси не сиділи , склавши руки. Тому насміхатися з них не варто».

Ну, і користувачі соцмереж також реагують з гумором, не втрачаючи його навіть під час війни: