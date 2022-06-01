До повторного наступу РФ кордони Чернігівщини готові краще, ніж 24 лютого – Чаус

Чернігівська область готова до повторного наступу військ Росії, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

«Область готова до оборони, якщо розпочнеться друга серія активних військових дій на Чернігівщині. Кордони наші готові. І готові краще, ніж 24 лютого», – наголосив він.

За словами Чауса, скупчення російських військ, яке «спостерігається вздовж усієї ділянки кордону» (і з Росією, і Білоруссю) на сьогодні «не критичне». Однак, як додає голова ОВА, область постійно обстрілюють.

«Ворог постійно продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини і постійно пересувається по річці Дніпро, тобто тримає нас в тонусі», – пояснив Чаус.

Уранці 17 травня російські війська завдали ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині, внаслідок якого, як стало відомо пізніше, загинуло щонайменше 87 людей.

27 травня Державний прикордонний комітет Білорусі обмежив на все літо тимчасове перебування своїх громадян у прикордонній смузі на кордоні з Київською та Чернігівською областями України «з метою гарантування прикордонної безпеки».

30 травня у Білорусі оголосили, що з 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами та організаціями збройних сил Білорусі, що дислокуються на території регіону.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.

Станом на кінець травня у Міноборони України зазначили, що наразі зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних ударів по Україні: у прикордонні райони перемістили дивізіон оперативно-тактичних ракет «Іскандер-М».