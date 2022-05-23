Зеленський повідомив про завершення розбору завалів на «Десні» – загинули 87 людей

Внаслідок нещодавнього ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 87 людей, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Сьогодні ми завершили роботи на «Десні». На жаль, статистика така: сьогодні на «Десні» під уламками – 87 жертв… Уже без цих людей буде майбутнє України», – сказав Зеленський.

17 травня російські військові завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, де розташований навчальний центр ЗСУ. Незабаром після удару повідомлялось про 8 загиблих.