У чому так званий «суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» звинуватив іноземних військових, які воювали на боці України? Якими є перспективи їхнього звільнення з полону? Що може вимагати Росія замість здійснення «смертного вироку», з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Так званий «суд» підконтрольного Росії незаконного збройного угруповання «ДНР» «засудив» трьох іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари, повідомили 9 червня російські медіа. Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна та громадянина Марокко Саадуна Брагіма . Всі вони підписали контракт із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення Росії – іноземці боронили Маріуполь.

та та громадянина Марокко . Всі вони підписали контракт із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення Росії – іноземці боронили Маріуполь. Українські військові з Британії потрапили в полон у Маріуполі у середині квітня. Марокканець Брагім Саадун опинився у полоні 12 березня у Волновасі. 9 червня російське державне інформаційне агентство «РИА Новости» поширило відео, на якому чоловіки начебто визнають себе «винними» у звинуваченнях.

Бойовики «ДНР» визнали полонених винними у «найманстві» та «вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення «конституційного устрою» угруповання «ДНР». «Суд» заявив, що військові мають 30 днів на оскарження вироку, а якщо апеляцію задовольнять, то смертна кара може бути замінена довічним терміном ув’язнення або на 25 років позбавлення волі.

Раніше ватажок «ДНР» Денис Пушилін заявляв, що деяких українських військових, передусім бійців полку «Азов», які тримали оборону на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, й потрапили в полон, також можуть стратити.

Реакція України та Заходу

Міністерство закордонних справ України назвало «нікчемним» «судовий процес» над іноземними військовослужбовцями. Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка. Він зауважив, що «всі іноземці, які воюють на українській території у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ». Відтак, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів. За словами Ніколенка, «український уряд продовжить докладати максимальних зусиль для звільнення всіх захисників України».

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк порівняв так звані «ЛДНР» з ІДІЛ, коментуючи смертні «вироки» британцям і марокканцю. У своєму дописі у твітері він зазначив, що «Росію необхідно визнати країною-спонсором тероризму».

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова 9 червня повідомила, що Україна розпочала досудове розслідування за фактом винесення цього «вироку» угрупованням «ДНР». За словами Венедиктової, «відповідно до Женевських конвенцій, Ейден Ейслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях. Їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях».

Крім того, за її словами, жоден військовополонений «не може бути засуджений без можливості захисту і без допомоги кваліфікованого адвоката або захисника». Треба зазначити, що іноземні бійці ЗСУ мали лише адвокатів за призначенням з боку угруповання «ДНР».

Велика Британія та Сполучені Штати Америки засудили «смертний вирок» трьом полоненим іноземцям. Зокрема, як заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, згадані особи є військовополоненими, а так званий «вирок» є «фіктивним» і «абсолютно беззаконним». Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію і підконтрольні їй сили «поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим».

Разом з цим 8 червня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «якщо Британія оскаржуватиме вирок, то таким чином визнає легітимність суду «ДНР», а значить – і суверенітет «ДНР». За словами Пєскова, до Росії поки що ніхто з представників Великої Британії з цього питання не звертався.

«Суд без свідків»

Подруга полоненого марокканця Брагіма Саадуна Дар’я Олійник розповіла «Новинам Приазовʼя», що він приїхав до України близько трьох років тому, спочатку навчався у київському виші, потім вступив до лав Збройних сил України.

«Уклав контракт із ЗСУ, часто був на навчаннях. На початку лютого його відправили на схід України», – зазначила вона.



Дар’я Олійник повідомила, що з того часу, як Брагім Саадун потрапив у полон до російських військових, він жодного разу не виходив на зв'язок. Подруга військового вважає, що до нього «можуть застосовувати тортури».

На одному з відео мені здалося, що у нього на обличчі синці. Я думаю, що, скоріше за все, його б’ють там

«Якось я побачила, що він онлайн і написала йому повідомлення, він прочитав і не відповів. Такого взагалі ніколи не було, він писав мені хоч щось, одне повідомлення, що живий. Тоді у мене закралася думка, що його телефон опинився в інших руках. І десь через кілька днів ми побачили відео російського блогера Сладкова. Ми не знаємо, в яких умовах вони зараз перебувають. На одному з відео мені здалося, що у нього на обличчі синці. Я думаю, що, скоріше за все, його б’ють там», – припустила подруга військового.

Дівчина зазначила, що так званий «судовий процес» відбувся без свідків: «Були у справі свідки, які мали б свідчити, що він та інші не причетні до вбивства людей. Але свідки на суд не прийшли».

Дар’я Олійник вважає, що метою цієї справи може бути «залякування іноземних військових, які воюють на боці України, або проведення вигідного для Росії обміну».

«Цугцванг для Бориса Джонсона»

Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров зазначив, що Росія за допомогою цього «судового процесу» хоче вплинути на Британію в питанні визнання легітимності діяльності так званих «ЛДНР». Якщо офіційний Лондон на це не піде, військових можуть стратити, вважає аналітик.

«Задум елементарний і простий: потрібно поставити Лондон в незручну позицію. Британському керівництву доведеться якимось чином контактувати з так званою «владою» «ДНР» і звертатися до них з проханням проявити гуманність. Це буде інтерпретовано в Москві, Кремлі та Донецьку як фактичне визнання суверенітету і правоздатності «ДНР», і як політичну і юридичну поразку Лондона», – пояснив експерт.

Якщо Лондон не піде на це, не проявить політичну та правову капітуляцію, тоді ці люди можуть бути страчені

Він також навів другий варіант розвитку подій: «Якщо Лондон не піде на це, не проявить політичну та правову капітуляцію, тоді ці люди можуть бути страчені. Це викличе досить сильну внутрішньополітичну напругу, яка може достатньо дорого обійтись уряду країни. Задум Москви – поставити уряд Британії та Бориса Джонсона у свого роду цугцванг, коли будь-яке рішення означатиме політичну та правову поразку».



На думку російського експерта, в Кремлі також розраховують, що «Велика Британія буде тиснути на Україну в питанні роботи над звільненням з полону військовослужбовців і спонукатиме Київ до територіальних поступок».

Передбачається, що в Лондоні будуть намагатись тиснути на Київ

«Опосередковано в Москві можуть розраховувати на те, що Лондон буде впливати на Київ, спонукати до зрозумілих територіальних поступок. Тобто відмова від деокупації Донецької і Луганської областей, а також Запорізької і Херсонської областей (усі чотири згадані області захоплені російськими військовими лише частково – ред.). Передбачається, що в Лондоні будуть намагатись тиснути на Київ. Хоча Київ у цій ситуації не бере участь. Але всі троє засуджені іноземці в Донецьку є військовослужбовцями ЗСУ, це ставить і Київ у невигідну ситуацію», – прокоментував він.

Анонс долі полонених «азовців» з Маріуполя

Юрій Федоров зазначив, що в такий саме спосіб Росія за допомогою угруповання «ДНР» може «засудити» до смертної кари і військовослужбовців, які перебували на «Азовсталі» в Маріуполя і зараз перебувають в російському полоні.

Для того, щоб використовувати всі інструменти тиску на Україну, цілком можуть піти і на «смертний вирок» бійцям із «Азовсталі

«У Москві загалом розуміють, що військовим шляхом досягти поставлених цілей, тобто змусити капітулювати Україну, вони не можуть. Попереду достатньо затяжна війна, в якій шанси Росії на перемогу дуже сумнівні. Навіть на ту сумнівну перемогу, яку сьогодні розглядають в Москві, а саме анексія окупованих територій. Тому для того, щоб використовувати всі інструменти тиску на Україну, цілком можуть піти і на «смертний вирок» бійцям із «Азовсталі», – зазначив Феодоров.

Експерт також наголосив, що «цей «суд» – це «неймовірне знущання над принципами і нормами права». Тому що двох британських громадян і громадянина Марокко звинувачують у спробі насильницького захоплення «влади» угруповання «ДНР». Тоді як вони взагалі не були на території ОРДЛО, вони перебували у складі ЗСУ вже кілька років, захищали територію України.

Аналітик фонду «Повернись живим» Марія Кучеренко розповіла, що на окупованій частині Донбасу раніше вже здійснювалися розстріли полонених військових.

«Мені відомо, що розстріли на окупованих територіях були ще на початку війни з Росією. Є свідчення Гіркіна (Ігор Гіркін (Стрєлков) – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, учасник російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці Росії, – ред.), коли він відкрито казав, що розстрілював полонених і при цьому посилався на радянське законодавство. Також я знаю, що смертна кара у цих псевдореспубліках була ухвалена як найвища міра покарання», – зауважила вона.

«Досягти політичних, або економічних поступок»

Протягом наступного місяця, коли так званий «вирок» може бути оскаржений, Росія буде намагатися досягти політичних або економічних поступок. Обмін полонених іноземців на російських військових Москву не цікавить, вважає Кучеренко.

Росія також може вимагати зняття санкцій. Я більш ніж впевнена, що вони будуть просувати концепцію обміну цих людей на політичні та економічні поступки

«Думаю, цей час буде використаний РФ для того, щоб вдатися до певних маніпуляцій з приводу обміну цих людей, але не на російських військових, які в полоні, а на якісь політичні поступки Думаю, це буде пов'язано з опосередкованим визнанням окупаційної влади. Росія також може вимагати зняття санкцій. Я більш ніж впевнена, що вони будуть просувати концепцію обміну цих людей на політичні та економічні поступки», – прокоментувала Кучеренко.

Вона наголосила, що полонені іноземці є військовослужбовцями Збройних сил України. До них мають застосовуватися положення Женевської конвенції, які регламентують правила поводження з військовополоненими.

«Росія повинна розуміти наслідки для себе у випадку здійснення страти військових», – зазначила Кучеренко.

РФ має розуміти наслідки. Тільки терористи страчують військовополонених

«Якщо з цими людьми щось станеться з волі окупантів, це буде порушенням міжнародного права. Тут РФ має розуміти наслідки. Порушувати правила поводження із військовополоненими – це прямий шлях прирівнювання себе до терористів. Тільки терористи страчують військовополонених, це ІДІЛ, це такі організації, які усім світом визнаються як терористичні. Їм треба дуже уважно подумати про те, що вони будуть робити зі статусом терористів у тому випадку, якщо, не дай боже, щось трапиться із захисниками України, як іноземними, так і українськими», – наголосила експертка.

«Інструмент залякування»

Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголосив, що відповідальність за долю полонених військовослужбовців несе винятково Росія, а не угруповання «ДНР».

Немає ніякого «ЛДНР», є Російська Федерація

«РФ хоче, щоб військовополонені зверталися до так званої «ДНР», тим самим суб’єктивізуючи це утворення, намагаючись його легітимізувати, і самим при цьому залишаючись наче в стороні. Ще раз кажу, немає ніякого «ЛДНР», є Російська Федерація, яка за все відповідає. Відкрийте словник і подивіться, що таке тероризм: це залякування з метою досягнення якоїсь мети. Так от РФ використовує самі такі методи. Тому Росія ще раз показує, що це країна-терорист і всі її так звані утворення є терористичними угрупованнями», – наголошує Костенко.

Це тільки інструмент залякування. Я думаю, що РФ не наважиться стратити підданих Великобританії

На його думку, Росія не піде на ескалацію відносин із Великою Британією і не страчуватиме її громадян.

«Я бачу, що це тільки інструмент залякування. Я думаю, що РФ не наважиться стратити підданих Великобританії. Вони (росіяни – ред.) боягузи. Вони бояться ще раз піти в конфронтацію з такою великою державою як Британія. Однак, якщо дії деяких країн можна аналізувати через призму здорового глузду, то Росії це точно не стосується після всього, що вони зробили в Україні», – сказав він.

«Консервативна позиція»

Британський політолог, професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Тарас Кузьо впевнений, що Велика Британія не піде на прямі перемовини з представниками так званої «ДНР» щодо звільнення полонених військових.

«Росія хоче скористатися ситуацією та легітимізувати так звані «республіки». Ми всі розуміємо, що це повністю контрольовані Росією території. Але вони це будуть спростовувати так само, як вони це робили останні 8 років. Мовляв, Україна має напряму звернутися до «ДНР» та «ЛНР», а не до Росії. І Україна відмовилася, думаю, і Великобританія відмовиться, бо це консервативний уряд, їхня позиція полягає у тому, що вони ніколи не розмовляють з терористами», – сказав Кузьо.

Сумніваюся, що їх розстріляють. Думаю, вони надто важливі для них

На думку політолога, «Росія не вдасться до страти полонених іноземців» і використовуватиме їх для подальшої пропаганди та обміну: «Я сумніваюся, що їх розстріляють. Думаю, вони надто важливі для них».



Також Тарас Кузьо зазначив, що події довкола так званого «судового процесу» над британцями не вплинуть на підтримку України з боку Великої Британії.

«Очевидно, вони б хотіли цим скористатися, наприклад, щоб Великобританія більше зброю не давала, але такого не буде, це не змінить британську позицію щодо цієї війни, це не змінить постачання зброї», – зазначив експерт.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.​