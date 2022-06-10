Україна розслідує винесення бойовиками «вироку» полоненим іноземцям із ЗСУ – Венедіктова

Україна розпочала досудове розслідування за фактом винесення «судом» угруповання «ДНР» у Донецьку «смертного вироку» трьом полоненим іноземцям, що воювали в складі Збройних сил України, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Відповідно до Женевських конвенцій, Ейден Ейслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях. Їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях», – написала Венедіктова у фейсбуці ввечері 9 червня.

Крім того, за її словами, жоден військовополонений не може бути засуджений без можливості захисту і без допомоги кваліфікованого адвоката або захисника.

«Це основний принцип права на справедливий суд, яке діє як у мирний, так і в воєнний час. Більше того, у сучасному європейському просторі смертна кара розглядається як неприйнятна форма покарання, несумісна з основними правами, правом на життя і правом не піддаватися жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню», – заявила генпрокурорка.

Вона наголосила, що «фальшивий вирок Ейдену Ейсліну, Шону Піннеру та Брагіму Саадуну – це ніщо інше, як порушення та знущання над передбаченими міжнародним гуманітарним правом зобов’язаннями Росії як окупаційної держави».

«Росія вкотре демонструє свою відчуженість від системи, заснованої на правилах, і кричуще нехтування самою основою верховенства права. Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб усі, хто був причетний до цих протиправних дій, були притягнуті до відповідальності за них», – додала Венедіктова.

Так званий «верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» 9 червня засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення.

Міністерство закордонних справ України, коментуючи «вирок», заявило в коментарі Радіо Свобода, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів і в полоні користуються правами військовополонених.