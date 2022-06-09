Марокканця і британців, які пішли до ЗСУ, хочуть стратити у Донецьку

Так званні судді окупаційної адміністрації Росії в Донецьку винесли смертний вирок трьом морським піхотинцям Збройних сил України – громадянам Великої Британії Ейдену Есліну та Шону Піннеру і громадянину Марокко Брагіму Саадуну. Їх взяли в полон в Маріуполі навесні 2022 року. Підконтрольні Росії бойовики заявили, що військовослужбовці були найманцями та намагались захопити владу в угрупованні «ДНР».

Військовополоненим обіцяють місяць на апеляцію вироку – його обіцяють оскаржувати. Радіо Донбас Реалії поспілкувалось із друзями та родичами 21-річного марокканця, який пішов служити до української армії восени 2021-го.

Уродженець Марокко Брагім Саадун здався в полон 12 березня в районі Волновахи Донецької області, принаймні, так заявив його московський адвокат Дмитро Єршов. Це місто на Донеччині було майже знищене обстрілами і ударами з повітря, місцеве населення або евакуювалось на підконтрольну Україні територію, або було вивезене на окуповані землі.

Друзі марокканського морпіха розповіли, що Брагім народився у 2000 році, а до України приїхав на навчання. У 2019 році він вступив на факультет аерокосмічних систем київської політехніки, але вже у 2021 році підписав контракт зі Збройними силами України. Громадянам іноземних держав дозволили служити в ЗСУ ще у 2016 році.

«Наш друг завжди казав, що полюбив Україну, як свій дім, і був готовий боротися за неї до самого кінця. Служив у 36-й бригаді морської піхоти. До того, як потрапити в полон - захищав Маріуполь», – говорить його подруга Даша Олійник.

Вона розповідає, що єдиною інформацію, яка відтоді з’являлась у ЗМІ, були пропагандистські ролики РФ: там Саадуна виставляли як «іноземного найманця»; а нещодавно представники угрупування «ДНР» вже погрожували і йому, і британським громадянам Шону Піннеру та Ейдену Есліну смертною карою. Так званий суд над ними, як повідомляють пропагандистські ЗМІ, проходив з 7 до 9 червня у Донецьку.

У квітні 2022 року відеозапис допиту Саадуна оприлюднив співробітник російського телебачення Олександр Сладков (це не перший його допит: Сладков допитував полоненого журналіста Станіслава Асєєва). У розмові з полоненим Сладков дивується, що той знає п’ять мов, і дивиться його телеграм-канал.

Брагім знає навіть більше мов, та взагалі дуже освічена людина, говорить Радіо Свобода друг полоненого, Муїз. Брагім приїхав до України за студентською візою, захоплювався музикою техно, брав активну участь в київських протестах. Вже влітку 2021 року він почав говорити, що хоче знайти роботу або отримати військовий досвід, розповідає Муїз. Останнє було для нього дуже важливим, оскільки батько Брагіма – колишній військовий, уточнює друг.

«Він залишив навчання та підписав контракт, а в листопаді 2021 року вже поїхав служити. Спочатку був водієм, потім почав більше тісно дружити із британцями, пройшов курси. Він і раніше спілкувався із Шоном та Ейдоном, які допомагали йому на службі», – розповідає Муїз.

Він переписувався із Брагімом восени і взимку, той розповідав, як проходить служба. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого той продовжував писати і розповідати, як воює, але потім зник зі зв’язку.

Останнього разу вони переписувались в березні, морпіх з Мороко воював тоді в районі Маріуполя. 13 квітня стало відомо, що частина 36-ї бригади потрапила в полон, виходячи з оточення поблизу міста. Втім, адвокат каже, що марокканець здався в полон навіть раніше, в березні.

Наступного разу Муїз побачив друга на відеозапису допиту зі Сладковим 17 квітня, а потім почув, що йому загрожує смертна кара.

«Я спілкувався із його сестрою, яка сказала, що його адвокатом є Ігор Вагін, хоча в ЗМІ пишуть, що його захищає Дмитро Єршов. Подруга надала мені шведські номери, я зателефонував в «Генеральну прокуратуру ДНР». Там мені сказали, що я маю отримати контакти адвоката через «міністерство юстиції». Буду це робити зараз», – розповідає Муїз. Брагім завжди казав, що хоче зробити більше для України, а освіта йому нічого не дає, додає Муїз.

Батько Брагіма Саадуна – Таар Саадун. В травні 2022 року він дав велике інтерв’ю марокканським ЗМІ, в ефірі брав участь і Олександр Сладков. Пізніше росіянин написав у своєму телеграмі: «Англійців стратити, а Саадуна віддати на руки його батькові, проросійськи налаштованому воєначальнику Марокко».

Друзі Брагіма говорять, що якщо його повернуть на батьківщину, там його може чекати тюрма – за участь у бойових діях. Єдине, що може врятувати, - це помилування від короля Мороко.

Росіяни сказали рідним, що у Брагіма є українське громадянство, говорить сестра морпіха Іман Саадун. Вони неодноразово звертались до посольства Марокко в Росії та Україні, просили допомоги, але поки марно. Припускає, що ставлення може змінитись після смертного вироку, який вирішили винести її брату.

«Він пішов до української армії ще до того, як це все почалось. Він нікого не вбивав, працював водієм та перекладачем. Ми не обирали адвоката моєму брату, але у справі точно були свідки захисту. Вони заявляли, що Брагім навіть не брав участі в бойових діях», – говорить Іман.

Брат попереджав її, що хоче піти в армію, щоб отримати військовий досвід, а потім жити далі, планував подорожі по всьому світу. Після вторгнення Брагім час від часу телефонував сестрі, говорив, що з ним все добре. Після багатьох тижнів блокади Маріуполя її брат вирішив здатися в полон.

«Вони думали, що в полоні їм не зроблять нічого поганого, їм так обіцяли російські військові», – говорить Іман. Брат намагався вижити, додає вона, він тільки намагався вижити на війні.

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