Один із британців, «засуджених» у Донецьку за «найманство», має українське громадянство – Bellingcat

Засновник розслідувальної групи Bellingcat Еліот Гіґґінс повідомив, що один із британців, «засуджених» в окупованому Донецьку за «найманство» і «тероризм», є дійсним військовослужбовцем української армії та українським громадянином.

«Ейдена Асліна та Шона Піннера засудили до смертної кари після «показового суду» в окупованій Росією Україні (окупованій частині України – ред.). Зауважте, хоча російська влада стверджує, що Аслін був найманцем, насправді він був військовослужбовцем України та громадянином України», – написав твітері Еліот Гіґґінс, журналіст-розслідувач, засновник групи Bellingcat.

Проти рішення «суду», який контролює Росія, висловилася і очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Вона сказала, що її країна не визнає рішення нелегітимного «суду» в окупованому Донецьку і вимагає визнати військовополоненими своїх громадян, яких так званий «суд» угруповання «ДНР», що контролюється Росією, «засудив» до смертної кари.

«Я категорично засуджую вирок Ейдену Есліну та Шону Піннеру, яких тримають російські проксі на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивне рішення, яке абсолютно не має законності», – написала у твітері очільниця британського МЗС.

Вона додала, що її думки є зараз із родинами і її відомство продовжує робити все можливе, щоб підтримати полонених британців.

Реагуючи на прохання журналістів на брифінгу в ООН у Нью-Йорку, речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік 9 червня сказав, що організація принципово виступає проти смертної кари, і закликає «всіх учасників бойових дій поводитися згідно з Женевськими конвенціями», повідомляє кореспондентка «Голосу Америки» при ООН Маргарет Бешир.

Це імітація процесів над російськими військовими у Києві – спостерігачі – оглядачі

Британська газета The Guardian повідомляє, що суд на підконтрольній Росії окупованій частині Донеччини засудив 28-річного Ейдена Асліна з Ньюарка, 48-річного Шона Піннера з Уотфорда та Саудуна Брагіма за звинуваченнями в «тероризмі». Газета посилається на спостерігачів, які кажуть, що цей процес мав на меті імітувати судові процеси над російськими військовими, які відбуваються в Києві.

Британська газета повідомляє, що обидва британці сказали, що вони служать в українській морській піхоті, що робить їх дійсними солдатами, які мають бути захищені Женевськими конвенціями про військовополонених. Проте російські державні ЗМІ зобразили їх як найманців, а «суд» визнав їх винними за звинуваченням у «найманстві».

9 червня державне російське інформаційне агентство «РИА Новости» поширило відео, на якому чоловіки визнають себе «винними» у звинуваченнях, включно з тероризмом, у вчиненні злочину у складі злочинної групи та насильницькому захопленні влади.

Проросійський чиновник в окупованому Донецьку повідомив, що, хоча чоловіки визнали провину, їм присудили смертну кару через «головний, непохитний принцип – справедливість». Процес був закритим, і через прокремлівські ЗМІ було оприлюднено лише невеликі фрагменти процесу, зауважує британська газета.