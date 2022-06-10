Британія і США засудили «смертний вирок» бойовиків полоненим іноземцям із ЗСУ

Велика Британія і США засудили «смертний вирок», який бойовики незаконного збройного формування «ДНР» винесли трьом полоненим іноземцям, що воювали в складі Збройних сил України.

Зокрема, як заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, згадані особи є військовополоненими, а так званий «вирок» є «фіктивним» і «абсолютно беззаконним».

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію і підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим.

«Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний «суд» і його вироками проти законних комбатантів, які служать у Збройних силах України», – написав Блінкен у твітері.

Так званий «верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» 9 червня засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення.

Міністерство закордонних справ України, коментуючи «вирок», заявило в коментарі Радіо Свобода, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів і в полоні користуються правами військовополонених.

Це означає, що за міжнародним гуманітарним правом щодо них заборонене насильство, залякування та негуманне поводження, а «так званий «судовий процес» над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним», наголосили у МЗС.

«Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України», – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.