Угруповання «ДНР» «засудило» трьох полонених іноземців, які воювали в складі ЗСУ, до смертної кари

Так званий «Верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» засудив трьох іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари, повідомляють російські медіа.

Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення.

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Бойовики визнали полонених винними в «найманстві» та «інших злочинах».

Раніше ватажок «ДНР» Денис Пушилін заявляв, що деяких українських військових, передусім бійців полку «Азов», які потрапили в полон на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, можуть стратити.

Угруповання «ДНР» «легалізувало» й застосовує смертну кару.