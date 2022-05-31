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Одного з працівників СММ ОБСЄ звільнили, ще троє лишаються в полоні – Шмід

23 квітня ОБСЄ повідомила, що кілька її співробітників опинилися в полоні в окупованих Донецьку та Луганську

Одного зі співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вдалося звільнити з полону російських військ – про це повідомила 31 травня генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід.

«Велике полегшення викликає звільнення одного з членів національної місії СММ ОБСЄ», – повідомила вона в своєму твітері.

Вона додала, втім, що ще троє працівників місії лишаються на окупованій території.

«Я закликаю звільнити трьох колег, які залишаються затриманими в (окупованих Росією – ред.) Донецьку та Луганську і невтомно працюватиму, аби вони негайно повернулися до своїх рідних», – заявила Шмід.

23 квітня ОБСЄ повідомила, що кілька її співробітників опинилися в полоні в окупованих Донецьку та Луганську.

7 березня у зв’язку з бойовими діями ОБСЄ вирішила тимчасово евакуювати співробітників міжнародних місій організації з України.

СММ ОБСЄ була створена 21 березня 2014 року. Спостерігачі СММ працювали без зброї, місія звітувала про безпекову ситуацію, інформувала про гуманітарну ситуацію на основі власних спостережень.

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