Через позицію Росії не змогли продовжити мандат моніторингової місії ОБСЄ в Україні

В Україні припиняє діяльність Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, мандат місії не змогли продовжити через позицію Росії. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

«Я глибоко шкодую, що ми не змогли досягнути домовленості щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії через позицію Російської Федерації. Впродовж останніх восьми років місія відігравала вирішальну роль у наданні об’єктивної інформації стосовно безпеки і гуманітарної ситуації на місці і невтомно працювала над пом’якшенням наслідків конфлікту для цивільного населення», – заявив чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.

Він також повідомив про продовження консультацій з державами-учасницями щодо майбутньої ролі та присутності ОБСЄ в Україні.

За його словами, поки ці обговорення триватимуть, СММ збереже свій адміністративний статус польової місії ОБСЄ та продовжуватиме виконувати функції, включаючи гарантування безпеки членів місії, активів та приміщень.

Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, а також генеральний секретар ОБСЄ Гельга Шмід знову закликали до негайного припинення бойових дій і до конструктивного діалогу. Вони заявили, що агресія Росії має припинитися.

7 березня у зв’язку з бойовими діями ОБСЄ вирішила тимчасово евакуювати співробітників міжнародних місій організації з України.

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СММ ОБСЄ була створена 21 березня 2014 року. Спостерігачі СММ працювали без зброї, місія звітувала про безпекову ситуацію, інформувала про гуманітарну ситуацію на основі власних спостережень.